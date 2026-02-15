Рус
РФ майже всю ніч атакувала Одесу та область: ворог цілив по інфраструктурі (фото)

Дар'я Пшеничник
15 лютого 2026, 08:45
На щастя, інформації про постраждалих не було.
Головне з новини:

  • Росія атакувала Одесу всю ніч, є пошкодження
  • Постраждалих немає, вибито шибки в будинках і закладах освіти

У ніч проти неділі, 15 лютого, російські війська здійснили чергову масовану атаку по Одесі та області. Повітряна тривога в регіоні тривала майже безперервно, а в місті знову зафіксували наслідки ворожого удару. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

"Майже всю ніч в нашому місті тривала повітряна тривога. Ворог цілив по інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, постраждалих немає. Водночас у кількох районах міста зафіксовано нові руйнування.

Сергій Лисак уточнив, що вибухова хвиля пошкодила вікна в житлових будинках та навчальних закладах, а комунальні служби оперативно усунули наслідки атаки.

Він також опублікував світлини, що демонструють руйнування після обстрілу міста.

Про персону: Сергій Лисак

Сергій Петрович Лисак - український військовий і державний службовець. З 7 лютого 2023 року - голова Дніпропетровської ОДА. З 15 жовтня 2025 року - начальник Одеської міської військової адміністрації.

