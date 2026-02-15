РФ майже всю ніч атакувала Одесу та область: ворог цілив по інфраструктурі (фото)

На щастя, інформації про постраждалих не було.

Росіяни 15 лютого атакували Одесу та область / Колаж: Главред, фото: Сергій Лисак/Telegram, УНІАН

Головне з новини:

Росія атакувала Одесу всю ніч, є пошкодження

Постраждалих немає, вибито шибки в будинках і закладах освіти

У ніч проти неділі, 15 лютого, російські війська здійснили чергову масовану атаку по Одесі та області. Повітряна тривога в регіоні тривала майже безперервно, а в місті знову зафіксували наслідки ворожого удару. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

"Майже всю ніч в нашому місті тривала повітряна тривога. Ворог цілив по інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, постраждалих немає. Водночас у кількох районах міста зафіксовано нові руйнування.

Сергій Лисак уточнив, що вибухова хвиля пошкодила вікна в житлових будинках та навчальних закладах, а комунальні служби оперативно усунули наслідки атаки.

Він також опублікував світлини, що демонструють руйнування після обстрілу міста.

Як повідомлялося, в Дніпрі в результаті атаки пошкодження на території комунального підприємства. Через удар пошкоджені будівлі, а ще - тролейбуси та інший автотранспорт.

Раніше повідомлялося про те, що понад 440 ворожих цілей атакували Україну. Скрізь, де дозволяє ситуація з безпекою, тривають рятувальні та ремонтні роботи.

Нагадаємо, Главред писав, що в результаті удару РФ на Рівненщині пошкодження отримали житлові будинки і критична інфраструктура. Також є влучання в багатоквартирний житловий будинок.

