РФ майже всю ніч атакувала Одесу та область: ворог цілив по інфраструктурі (фото)

Головне з новини:
- Росія атакувала Одесу всю ніч, є пошкодження
- Постраждалих немає, вибито шибки в будинках і закладах освіти
У ніч проти неділі, 15 лютого, російські війська здійснили чергову масовану атаку по Одесі та області. Повітряна тривога в регіоні тривала майже безперервно, а в місті знову зафіксували наслідки ворожого удару. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.
"Майже всю ніч в нашому місті тривала повітряна тривога. Ворог цілив по інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, постраждалих немає. Водночас у кількох районах міста зафіксовано нові руйнування.
Сергій Лисак уточнив, що вибухова хвиля пошкодила вікна в житлових будинках та навчальних закладах, а комунальні служби оперативно усунули наслідки атаки.
Він також опублікував світлини, що демонструють руйнування після обстрілу міста.
Про персону: Сергій Лисак
Сергій Петрович Лисак - український військовий і державний службовець. З 7 лютого 2023 року - голова Дніпропетровської ОДА. З 15 жовтня 2025 року - начальник Одеської міської військової адміністрації.
