Рак: Даша Малахова зробила зізнання про своє здоров'я

Коротко:
- Даша Малахова зізналася у страшному захворюванні
- Як вона розповіла про це
Українська акторка та ведуча Даша Малахова зробила несподіване зізнання про своє здоров'я.
Виявилося, що улюблениця української публіки перенесла онкологічне захворювання. Про це актриса написала в пості-привітанні для Яніни Соколової у Facebook.
Так, на своїй сторінці соціальної мережі Даша Малахова написала: "Учора в цієї жінки був день народження(...). Даму на фото я знаю дуже давно, мабуть років 20. Боже, які ми вже стародавні, дівчинка. І стільки було за ці роки. І рак у нас обох, і війна, і телебачення, і театр. І діти народилися, і кохання, і заміжжя, і розставання, і саме життя", - шокувала зізнанням Даша Малахова.
На щастя, захворювання було давно і Малаховій вдалося побороти його, як і Яніні Соколовій.
"Я бажаю тобі тільки здоров'я і любові. Я хочу, щоб закінчилася ця війна і ти зіграла Леді Макбет, Донну Анну, Жанну д'Арк. У тебе стільки досвіду, почуттів і думок, що ти вже не зможеш бути слабкою. Може, і не треба. Є такі люди, як ти, у яких суперсила "сила", - написала вона.
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Раніше Главред писав про те, що Даша Малахова залишилася настільки вражена виходом співачки Камалії та її чоловіка-мільярдера Мохаммада Захура на червону доріжку Каннського кінофестивалю, що не змогла не залишити з цього приводу свій коментар - їдкий, як яблучний оцет, яким так пишається Малахова.
Нагадаємо, Даша Малахова також розповідала про те, як розлучилася зі своїм угорським чоловіком-ватником, який підтримав вторгнення терористичної Росії в Україну.
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