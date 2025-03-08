Рак: Даша Малахова зробила зізнання про своє здоров'я

Актриса ніколи публічно не розповідала про те, як пережила важкий період.

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Даша Малахова розповіла про рак / Колаж Главред, фото Facebook/dasha.malakhova

Коротко:

Даша Малахова зізналася у страшному захворюванні

Як вона розповіла про це

Українська акторка та ведуча Даша Малахова зробила несподіване зізнання про своє здоров'я.

Виявилося, що улюблениця української публіки перенесла онкологічне захворювання. Про це актриса написала в пості-привітанні для Яніни Соколової у Facebook.

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Так, на своїй сторінці соціальної мережі Даша Малахова написала: "Учора в цієї жінки був день народження(...). Даму на фото я знаю дуже давно, мабуть років 20. Боже, які ми вже стародавні, дівчинка. І стільки було за ці роки. І рак у нас обох, і війна, і телебачення, і театр. І діти народилися, і кохання, і заміжжя, і розставання, і саме життя", - шокувала зізнанням Даша Малахова.

На щастя, захворювання було давно і Малаховій вдалося побороти його, як і Яніні Соколовій.

Даша Малахова повідомила, що перенесла рак / Скриншот Facebook/dasha.malakhova

"Я бажаю тобі тільки здоров'я і любові. Я хочу, щоб закінчилася ця війна і ти зіграла Леді Макбет, Донну Анну, Жанну д'Арк. У тебе стільки досвіду, почуттів і думок, що ти вже не зможеш бути слабкою. Може, і не треба. Є такі люди, як ти, у яких суперсила "сила", - написала вона.

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Раніше Главред писав про те, що Даша Малахова залишилася настільки вражена виходом співачки Камалії та її чоловіка-мільярдера Мохаммада Захура на червону доріжку Каннського кінофестивалю, що не змогла не залишити з цього приводу свій коментар - їдкий, як яблучний оцет, яким так пишається Малахова.

Нагадаємо, Даша Малахова також розповідала про те, як розлучилася зі своїм угорським чоловіком-ватником, який підтримав вторгнення терористичної Росії в Україну.

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