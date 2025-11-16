У передінфарктному стані: популярний український рок-музикант загримів до лікарні

Коротко:
- Гурт Скай повідомив про госпіталізацію свого фронтмена
- Пізніше Олег Собчук сам прокоментував свій стан
Український музикант і фронтмен гурту Скай Олег Собчук потрапив до лікарні. Про це в соціальних мережах повідомили представники колективу.
45-річний артист увечері 13 листопада був госпіталізований у передінфарктному стані. Зазначається, що стан Собчука вдалося стабілізувати завдяки своєчасній допомозі медиків.
"Його стан стабільний, він перебуває під наглядом лікарів. Сподіваємося, все буде добре", - пишуть Скай.
Пізніше пост про госпіталізацію співака було видалено, але Олег Собчук не залишив своїх шанувальників у невіданні. На своїй сторінці у Facebook він побічно підтвердив проблеми зі здоров'ям, і написав коротке: "Жити буду".
Про персону: Олег Собчук
Олег Миколайович Собчук (нар. 17 жовтня 1980, Тернопіль, УРСР) - український рок-музикант, засновник і фронтмен рок-гурту СКАЙ, повідомляє "Вікіпедія".
