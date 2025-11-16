У передінфарктному стані: популярний український рок-музикант загримів до лікарні

45-річному лідеру гурту Скай знадобилася термінова медична допомога.

https://glavred.net/starnews/v-predynfarktnom-sostoyanii-populyarnyy-ukrainskiy-rok-muzykant-zagremel-v-bolnicu-10715912.html Посилання скопійоване

Олег Собчук зараз - соліст Скай потрапив до лікарні / колаж: Главред, фото: facebook.com/skaibandofficial

Коротко:

Гурт Скай повідомив про госпіталізацію свого фронтмена

Пізніше Олег Собчук сам прокоментував свій стан

Український музикант і фронтмен гурту Скай Олег Собчук потрапив до лікарні. Про це в соціальних мережах повідомили представники колективу.

45-річний артист увечері 13 листопада був госпіталізований у передінфарктному стані. Зазначається, що стан Собчука вдалося стабілізувати завдяки своєчасній допомозі медиків.

відео дня

"Його стан стабільний, він перебуває під наглядом лікарів. Сподіваємося, все буде добре", - пишуть Скай.

Пізніше пост про госпіталізацію співака було видалено, але Олег Собчук не залишив своїх шанувальників у невіданні. На своїй сторінці у Facebook він побічно підтвердив проблеми зі здоров'ям, і написав коротке: "Жити буду".

Олег Собчук потрапив до лікарні / facebook.com/skaibandofficial

Олег Собчук про свій стан / фото: facebook.com/oleg.sobchuk

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про незвичайну пропозицію близької зустрічі, яку отримав український актор і головний герой 14 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк.

Також наречений-військовий Лесі Нікітюк вразив ведучу вчинком під час його знайомства з майбутньою тещею. Поведінку коханого зірка сприймає, як демонстрацію впевненості в собі та у стосунках.

Читайте також:

Про персону: Олег Собчук Олег Миколайович Собчук (нар. 17 жовтня 1980, Тернопіль, УРСР) - український рок-музикант, засновник і фронтмен рок-гурту СКАЙ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред