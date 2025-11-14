'Мама поплила': наречений-військовий Нікітюк вразив ведучу вчинком

Леся Нікітюк розповіла про знайомство нареченого зі своєю мамою.

https://glavred.net/stars/mama-poplyla-zhenih-voennyy-nikityuk-porazil-vedushchuyu-postupkom-10715480.html Посилання скопійоване

Леся Нікітюк - знайомство нареченого з мамою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Ви дізнаєтесь:

Леся Нікітюк розповіла про знайомство нареченого з її мамою

Як він підкорив серце мами ведучої

Відома українська ведуча Леся Нікітюк розповіла про першу зустріч свого нареченого-військового Дмитра Бабчука з її мамою Катериною. Під час шоу "Хто зверху" знаменитість поділилася, як мама відреагувала на залицяльника доньки.

За словами Лесі, її наречений почувався дуже впевнено під час знайомства з мамою. Майбутня теща подбала, щоб зустріч пройшла тепло й по-сімейному, тож навіть наліпила вареників, аби пригостити гостя. Військовослужбовець одразу обійняв Катерину та назвав її мамою.

відео дня

Леся Нікітюк з родиною / instagram.com, Леся Нікітюк

"Мій Дмитро, як зайшов, мама вареники якраз доліплювала і аж ахнула, а він до неї: "Мамо" одразу. Там мама і "поплила", — розповіла ведуча.

Цей жест Дмитра вкотре переконав Лесю, що вона обрала правильного партнера. На думку зірки, така поведінка показує його впевненість, якої часто бракує сучасним чоловікам.

Леся Нікітюк - хрестини сина / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

"Впевнені у собі чоловіки роблять так. А так є багато невпевнених у собі чоловіків, які ще навіть не визначилися, чи ці стосунки треба їм на все життя", — висловилась Нікітюк.

Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що російська блогерка Оксана Самойлова, яка переживає розлучення зі зрадником України репером Джиганом, налякала шанувальників своїм зовнішнім виглядом. Знаменитість зізналася, що після розставання вона часто плаче і не справляється з навантаженням.

Також українська співачка Тіна Кароль здивувала прихильників несподіваним натяком на зміни в особистому житті. Фанати були здивовані таким натяком співачки на можливе весілля, зазначаючи, що не очікували подібних новин. Водночас прихильники запевнили, що підтримають артистку.

Вас може зацікавити:

Про персону: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред