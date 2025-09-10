Українська співачка зменшила собі груди і показала фото з лікарні

Даша Майорова розповіла, чому зважилася на операцію зі зменшення грудей.

Блогерка Даша Майорова зменшила собі груди / Колаж Главред, Фото Instagram/dashatm19

Українська блогерка і співачка Даша Майорова зважилася на серйозний крок щодо свого здоров'я і зовнішності.

На своїй сторінці в Instagram, вона опублікувала відео з лікарняного ліжка. Вона показала себе і підписала своє відео: "Коли всі збільшують груди, а ти зменшила. Ура".

Дівчина також повідомила, що вона поки не готова відповідати на запитання підписників, оскільки їй потрібен час, щоб відновиться після операції. Блогерка також додала, що вона тричі сильно худла за своє життя і мріяла зробити таку операцію.

Блогерка Майорова зменшила груди / Фото Instagram/dashatm19

