Українська співачка зменшила собі груди і показала фото з лікарні

Українська блогерка і співачка Даша Майорова зважилася на серйозний крок щодо свого здоров'я і зовнішності.
На своїй сторінці в Instagram, вона опублікувала відео з лікарняного ліжка. Вона показала себе і підписала своє відео: "Коли всі збільшують груди, а ти зменшила. Ура".
Дівчина також повідомила, що вона поки не готова відповідати на запитання підписників, оскільки їй потрібен час, щоб відновиться після операції. Блогерка також додала, що вона тричі сильно худла за своє життя і мріяла зробити таку операцію.
Раніше Главред розповідав, що українська супермодель Сніжана Онопко повінчалася з другим чоловіком. Після кошмарного першого шлюбу вона по-справжньому щаслива.
Також стало відомо, скільки коштує обручка, яку "динамівець" Володимир Бражко подарував блогерці Даші Квітковій на заручини, а також вага прикраси і з яких вона матеріалів.
