Українська супермодель Сніжана Онопко повінчалася з чоловіком

Стисло:
- Сніжана Онопко вдруге вийшла заміж в 2024 році
- Рік потому вона повінчалася з чоловіком
Українська супермодель Сніжана Онопко та її таємничий обранець повінчалися в Ризі, Латвія, куди вона перебралася під час повномасштабної війни. Кадрами з церковного таїнства Сніжана поділилася у своєму блозі в Instagram.
Перед Богом модель постала у вільній білій сукні та легкій вуалі, яка приховувала більшу частину її обличчя. Чоловік обрав світлу сорочку і темні штани.
"Я така везуча жінка! Я чекала цього моменту все своє життя. Люблю тебе до місяця і назад. Я вдячна тобі, що ти був зі мною всі ці роки. І ще багато років попереду. У горі й радості", - звернулася до чоловіка Сніжана Онопко.
Сніжана Онопко - особисте життя
Пара одружилася в червні 2024 року. "Я офіційно заміжня, і ніколи не була такою щасливою раніше. Ти найкращий чоловік у світі. Мій єдиний", - тоді написала модель у своєму блозі.
Для Сніжани Онопко це - другий шлюб. Дев'ять років вона була одружена з українським бізнесменом Миколою Щуром, але цей шлюб не був щасливим. Після розлучення зірка розповіла, що її перший чоловік застосовував до неї фізичне насильство.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що український співак Роман Сасанчин розлучається після 6 років стосунків (з них чотири - у шлюбі). Сумну новину підтвердила обраниця артиста Іванна.
Також співачка Камалія показала дорослих доньок-красунь Арабеллу і Мірабеллу в день їхнього 12-річчя. За останній рік дівчатка сильно виросли і значно змінилися.
Читайте також:
- Посміхайтеся, містер президент: онука Софії Ротару заселфілась із Трампом
- "Належать тільки мені": Ірина Білик отримала цінний подарунок від колишнього
- Переспівала Ротару: Сердючка несподівано виконала безсмертний хіт Мозгового
Про персону: Сніжана Онопко
Сніжана Онопко - українська супермодель. Брала участь у модних показах у всіх світових фешн-столицях - Мілані, Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, знімалася для популярних глянців. Стала першою моделлю українського походження, яка двічі потрапила на обкладинку Vogue. Була обличчям японського косметичного бренду Shiseido та косметичної марки Dior.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред