Українська супермодель Сніжана Онопко повінчалася з чоловіком

Онопко нарешті знайшла своє сімейне щастя, про яке раніше могла лише мріяти.

Сніжана Онопко зараз - модель повінчалася з другим чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com/snejanaonopka15

Стисло:

Сніжана Онопко вдруге вийшла заміж в 2024 році

Рік потому вона повінчалася з чоловіком

Українська супермодель Сніжана Онопко та її таємничий обранець повінчалися в Ризі, Латвія, куди вона перебралася під час повномасштабної війни. Кадрами з церковного таїнства Сніжана поділилася у своєму блозі в Instagram.

Перед Богом модель постала у вільній білій сукні та легкій вуалі, яка приховувала більшу частину її обличчя. Чоловік обрав світлу сорочку і темні штани.

"Я така везуча жінка! Я чекала цього моменту все своє життя. Люблю тебе до місяця і назад. Я вдячна тобі, що ти був зі мною всі ці роки. І ще багато років попереду. У горі й радості", - звернулася до чоловіка Сніжана Онопко.

Сніжана Онопко зараз - модель повінчалася з другим чоловіком / instagram.com/snejanaonopka15

Сніжана Онопко - особисте життя

Пара одружилася в червні 2024 року. "Я офіційно заміжня, і ніколи не була такою щасливою раніше. Ти найкращий чоловік у світі. Мій єдиний", - тоді написала модель у своєму блозі.

Сніжана Онопко з другим чоловіком / instagram.com/snejanaonopka15

Для Сніжани Онопко це - другий шлюб. Дев'ять років вона була одружена з українським бізнесменом Миколою Щуром, але цей шлюб не був щасливим. Після розлучення зірка розповіла, що її перший чоловік застосовував до неї фізичне насильство.

Про персону: Сніжана Онопко Сніжана Онопко - українська супермодель. Брала участь у модних показах у всіх світових фешн-столицях - Мілані, Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, знімалася для популярних глянців. Стала першою моделлю українського походження, яка двічі потрапила на обкладинку Vogue. Була обличчям японського косметичного бренду Shiseido та косметичної марки Dior.

