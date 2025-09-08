Рус
Українська супермодель Сніжана Онопко повінчалася з чоловіком

Анна Підгорна
8 вересня 2025, 22:09
76
Онопко нарешті знайшла своє сімейне щастя, про яке раніше могла лише мріяти.
Сніжана Онопка з чоловіком
Сніжана Онопко зараз - модель повінчалася з другим чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com/snejanaonopka15

Стисло:

  • Сніжана Онопко вдруге вийшла заміж в 2024 році
  • Рік потому вона повінчалася з чоловіком

Українська супермодель Сніжана Онопко та її таємничий обранець повінчалися в Ризі, Латвія, куди вона перебралася під час повномасштабної війни. Кадрами з церковного таїнства Сніжана поділилася у своєму блозі в Instagram.

Перед Богом модель постала у вільній білій сукні та легкій вуалі, яка приховувала більшу частину її обличчя. Чоловік обрав світлу сорочку і темні штани.

відео дня

"Я така везуча жінка! Я чекала цього моменту все своє життя. Люблю тебе до місяця і назад. Я вдячна тобі, що ти був зі мною всі ці роки. І ще багато років попереду. У горі й радості", - звернулася до чоловіка Сніжана Онопко.

Сніжана Онопка з чоловіком
Сніжана Онопко зараз - модель повінчалася з другим чоловіком / instagram.com/snejanaonopka15
Сніжана Онопка з чоловіком
Сніжана Онопко зараз - модель повінчалася з другим чоловіком / instagram.com/snejanaonopka15
Сніжана Онопка з чоловіком
Сніжана Онопко зараз - модель повінчалася з другим чоловіком / instagram.com/snejanaonopka15
Сніжана Онопка з чоловіком
Сніжана Онопко зараз - модель повінчалася з другим чоловіком / instagram.com/snejanaonopka15

Сніжана Онопко - особисте життя

Пара одружилася в червні 2024 року. "Я офіційно заміжня, і ніколи не була такою щасливою раніше. Ти найкращий чоловік у світі. Мій єдиний", - тоді написала модель у своєму блозі.

Сніжана Онопка з чоловіком
Сніжана Онопко з другим чоловіком / instagram.com/snejanaonopka15

Для Сніжани Онопко це - другий шлюб. Дев'ять років вона була одружена з українським бізнесменом Миколою Щуром, але цей шлюб не був щасливим. Після розлучення зірка розповіла, що її перший чоловік застосовував до неї фізичне насильство.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що український співак Роман Сасанчин розлучається після 6 років стосунків (з них чотири - у шлюбі). Сумну новину підтвердила обраниця артиста Іванна.

Також співачка Камалія показала дорослих доньок-красунь Арабеллу і Мірабеллу в день їхнього 12-річчя. За останній рік дівчатка сильно виросли і значно змінилися.

Читайте також:

Про персону: Сніжана Онопко

Сніжана Онопко - українська супермодель. Брала участь у модних показах у всіх світових фешн-столицях - Мілані, Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, знімалася для популярних глянців. Стала першою моделлю українського походження, яка двічі потрапила на обкладинку Vogue. Була обличчям японського косметичного бренду Shiseido та косметичної марки Dior.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Сніжана Онопко новини шоу бізнесу
Базовий салатний овоч подорожчав на 23%: за що тепер прийдеться більше платити

