За ціною "однушки" в Києві: що відомо про обручку Даші Квіткової

Шостого вересня українська блогерка Даша Квіткова та футболіст "Динамо" Володимир Бражко заручилися. Пара повідомила про урочисту подію в соціальних мережах.
Там же Квіткова показала обручку, яку підібрав для неї наречений. Це виріб із білого металу з камінням по обідку й одним великим каменем огранювання "груша".
Модель, яку "динамівець" Бражко обрав для своєї коханої, дуже схожа на виріб від Cartier. На офіційному сайті бренду зазначено, що прикраса виготовлена з платини проби 950/100 та інкрустована діамантами. Вага центрального каменю варіюється від 2 до 3.99 карат. Відповідно ціна виробу також коливається: від 58 до 145 тис. доларів (приблизно 2.4-5.98 млн гривень - прим. редактора).
Стосунки Даші Квіткової та Володимира Бражка - що відомо
Чутки про стосунки між 27-річною Дашею Квітковою і 23-річним Володимиром Бражком почали з'являтися ще навесні. Пара намагалася приховувати роман, але взаємні лайки та коментарі в соцмережах і знімки з однакових локацій з головою видавали закоханих.
У липні, на День народження Даші, Володимир офіційно підтвердив, що вони - пара.
Про персону: Даша Квіткова
Даша Квіткова - українська блогерка (майже 2 млн підписників в Instagram), інфлюенсерка. Здобула широку популярність завдяки перемозі в 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк" із Микитою Добриніним. Зараз є однією з найпопулярніших дівчат-блогерів в Україні. Пробує свої сили на телебаченні.
