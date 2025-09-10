"Я не можу це зупинити": Світлицька вперше назвала причину свого розлучення

Олена Світлицька довго тримала це в собі.

https://glavred.net/starnews/ya-ne-mogu-eto-ostanovit-svetlickaya-vpervye-nazvala-prichinu-svoego-razvoda-10696709.html Посилання скопійоване

Олена Світлицька розлучення - чому акторка розлучилася з чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com/olena_svitlytska

Коротко:

На початку року Світлицька оголосила про розлучення

Зараз зірка розкрила причину розставання

Українська акторка Олена Світлицька у січні 2025 року завершила 10-річні стосунки. Розлучення з чоловіком було для неї болючим, однак у публічному просторі артистка "тримала обличчя", і не розкривала, чому їхній шлюб пішов на дно.

Для того, щоб "переварити" цю подію Світлицькій знадобилося понад півроку. Нещодавно на своєму YouTube-каналі Олена все ж зізналася, що стало початком кінця для її стосунків із Миколою.

відео дня

Акторка розповіла, що втрата зв'язку і здорової комунікації з чоловіком в їхній останній рік разом спричинила розлучення - спільного вирішення цієї проблеми парі так і не вдалося знайти. "Ми навіть учора бачилися з моїм колишнім чоловіком і почали сваритися при дитині. Знову. І я не можу це зупинити. Я розумію, що дитині не можна це чути, власне, тому ми, зокрема, і розлучилися, тому що я не хочу, щоб діти бачили ці сварки", - поділилася Олена Світлицька.

Олена Світлицька розлучення - чому акторка розлучилася з чоловіком / instagram.com/olena_svitlytska

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що українська супермодель Сніжана Онопко повінчалася з другим чоловіком. Після кошмарного першого шлюбу вона по-справжньому щаслива.

Також стало відомо, скільки коштує обручка, яку "динамівець" Володимир Бражко подарував блогерці Даші Квітковій на заручини, а також вага прикраси і з яких вона матеріалів.

Читайте також:

Про персону: Олена Світлицька Олена Світлицька - українська акторка кіно і телебачення. Хоч за освітою вона - дикторка і ведуча телепрограм, особливого успіху Світлицька домоглася на ниві акторства. Найбільш відомі роботи: "Виховання почуттів" (2020), "Після зими" (2020), "Формула щастя" (2020), "Морена" (2023), "Провінціал" (2021), "Будинок "Слово". Нескінчений роман" (2021).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред