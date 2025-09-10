Рус
"Я не можу це зупинити": Світлицька вперше назвала причину свого розлучення

Анна Підгорна
10 вересня 2025, 01:30
Олена Світлицька довго тримала це в собі.
Олена Світлицька з доньками
Олена Світлицька розлучення - чому акторка розлучилася з чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com/olena_svitlytska

Українська акторка Олена Світлицька у січні 2025 року завершила 10-річні стосунки. Розлучення з чоловіком було для неї болючим, однак у публічному просторі артистка "тримала обличчя", і не розкривала, чому їхній шлюб пішов на дно.

Для того, щоб "переварити" цю подію Світлицькій знадобилося понад півроку. Нещодавно на своєму YouTube-каналі Олена все ж зізналася, що стало початком кінця для її стосунків із Миколою.

Акторка розповіла, що втрата зв'язку і здорової комунікації з чоловіком в їхній останній рік разом спричинила розлучення - спільного вирішення цієї проблеми парі так і не вдалося знайти. "Ми навіть учора бачилися з моїм колишнім чоловіком і почали сваритися при дитині. Знову. І я не можу це зупинити. Я розумію, що дитині не можна це чути, власне, тому ми, зокрема, і розлучилися, тому що я не хочу, щоб діти бачили ці сварки", - поділилася Олена Світлицька.

Олена Світлицька з чоловіком
Олена Світлицька розлучення - чому акторка розлучилася з чоловіком / instagram.com/olena_svitlytska

Про персону: Олена Світлицька

Олена Світлицька - українська акторка кіно і телебачення. Хоч за освітою вона - дикторка і ведуча телепрограм, особливого успіху Світлицька домоглася на ниві акторства. Найбільш відомі роботи: "Виховання почуттів" (2020), "Після зими" (2020), "Формула щастя" (2020), "Морена" (2023), "Провінціал" (2021), "Будинок "Слово". Нескінчений роман" (2021).

15:20

Джерелом новин були новенькі: журналіст розповів про реалії полону

15:15

Чоловік Заворотнюк зважився на відчайдушний крок після смерті актриси

15:00

Чому коти так люблять лізти в обличчя: "дзвіночок", коли варто йти до ветеринара

