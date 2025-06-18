Блогери порівняли ціни в супермаркетах України і Німеччини: результат вразив

У Мережі з'ясували, де дешевші продукти різних категорій.

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Які продукти доступніші в Україні і Німеччині / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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В Україні дешевші яйця та хліб

Ціни на молоко та банани в Німеччині та Україні майже однакові

Твердий сир в Україні значно дорожчий

Ціни на продукти в Україні продовжують стрімко зростати і вже, здавалось, наближаються до європейських. Автори українського TikTok-блогу Mavista порівняли ціни на базові продукти в Україні та в німецькому супермаркеті Lidl, щоб визначити, де таки дорожче харчуватися.

З'ясувалося, що 10 курячих яєць в Україні значно дешевші, ніж у Німеччині і коштують 65 гривень проти 105 гривень. Подібна ситуація із хлібом, 500 грамів якого в українському супермаркеті можна придбати за 33 гривні, а в німецькому - за 76 гривень.

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А ось молоко і в Україні і в Німеччині майже в одну ціну - 41 та 40 гривень відповідно. Те саме із бананами: кілограм фруктів у Німеччині обійдеться у 62 гривні, а в Україні - 64 гривні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

А ось помідори дешевші у Німеччині, адже продають їх по 70 гривень проти 104 гривень в Україні.

Найбільшою виявилась різниця у цінах на твердий сир. Якщо у німецькому магазині його продають по 239 гривень, то українцям доводиться платити 450 гривень за кілограм.

У підсумку продуктовий кошик із вище обраних продуктів у Німеччині обійдеться у 592 гривні, а в Україні доведеться за нього заплатити 757 гривень.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що минулого місяця кілограм молодої картоплі можна було купити в середньому за 89,15 гривні. Однак, станом на 17 червня, така ж кількість молодої картоплі коштує 47,37 гривні.

Раніше стало відомо, що ціни на абрикоси в Україні суттєво зросли, якщо порівняти з минулим роком. У середньому, ціни на прилавках супермаркетів становлять 150-160 грн/кг проти 90 грн/кг в минулому році.

Напередодні повідомлялося, що в Україні різко зросли ціни на ранню білокачанну капусту. Фермери продають білокачанну капусту за ціною від 10 до 20 гривень за кілограм.

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Що таке Lidl? Lidl - німецька міжнародна мережа супермаркетів, що присутня у всіх країнах Європейського Союзу, а також розвивається на ринках Австралії, Китаю і США. Належить Lidl Stiftung & Co. KG, пише Вікіпедія.

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