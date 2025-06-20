Блогер-утікач Волошин зізнався, коли повернеться в Україну: "Залюбки"

Коротко:
- Майже рік тому Волошин виїхав з України
- Зараз блогер назвав умову, за якої може повернутися
Трохи менше року тому український блогер Олександр Волошин втік із країни, посилаючись на небезпеку, яка загрожувала його життю. Зараз він перебуває в Іспанії.
У бесіді з підписниками у своєму блозі в Instagram Волошин нещодавно зізнався, чи планує своє повернення в Україну, а також чим зараз заробляє собі на життя. Перше, що зазначив Олександр - на даному етапі він намагається не загадувати наперед.
Для повернення в країну він чекає певних обставин (які так і залишилися неназваними), а живе він зараз на кошти, зароблені в попередні роки. Щоправда, бездіяльність почала набридати Волошину, у зв'язку з чим він шукає нові проєкти.
"Намагаюся нічого не планувати. Живу одним днем. Якщо колись випаде така змога, то залюбки б повернувся. Я дуже багато працював останні 10 років, тому жити життя є за що. Я вже казав, що мені не потрібно багато коштів для того, щоб комфортно жити. Принаймні не потрібно багато по моїх минулих мірках. Але в цілому зараз розглядаю, якій справі присвятити свій час, тому що не працювати взагалі - [погано]", - каже блогер.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що Потап за кордоном потрапив до лікарні. Він опублікував серію фотографій з карети швидкої допомоги і лікарняної палати, і гаряче дякував лікарям за порятунок.
Також українська співачка Тоня Матвієнко зізналася в "нездоровому" схудненні. Хоча артистка й отримує безліч компліментів з приводу своєї зовнішності, повторювати її досвід вона не радить.
Читайте також:
- З колишнім Каменських: Злата Огнєвіч у весільній сукні засвітила щасливий момент
- Святослав Вакарчук дав рідкісний коментар про сина: "Все склалося"
- "Не бачу на ліве око": відомий співак розповів про проблеми зі здоров'ям після служби
Чому Олександр Волошин потрапив до бази "Миротворець"?
У липні Волошин опинився в базі Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України "Миротворець", де зазвичай опиняються затяті пропагандисти.
На сайті йшлося, що причиною стала участь Олександра в актах гуманітарної агресії проти нашої країни, поширення російської пропаганди, участь в інформаційно-психологічній спецоперації Росії проти України, замах на незалежність і територіальну цілісність України. Його назвали "пособником російсько-фашистських загарбників і окупантів".
До внесення в "Миротворець" призвела реакція блогера на обстріл окупантами дитячої лікарні "Охматдит". Тоді він закликав піти на поступки Росії, щоб зупинити війну і вбивства. Після цього він став отримувати погрози.
Крім того, багато хто з його відомих колег, знайомих і друзів публічно його розкритикували.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред