Блогер-утікач Волошин зізнався, коли повернеться в Україну: "Залюбки"

Також Олександр Волошин розкрив, що зараз забезпечує йому життя за кордоном.

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Олександр Волошин блогер - на що живе та чи планує повернення / колаж: Главред, фото: instagram.com/voloshyn_xx

Коротко:

Майже рік тому Волошин виїхав з України

Зараз блогер назвав умову, за якої може повернутися

Трохи менше року тому український блогер Олександр Волошин втік із країни, посилаючись на небезпеку, яка загрожувала його життю. Зараз він перебуває в Іспанії.

У бесіді з підписниками у своєму блозі в Instagram Волошин нещодавно зізнався, чи планує своє повернення в Україну, а також чим зараз заробляє собі на життя. Перше, що зазначив Олександр - на даному етапі він намагається не загадувати наперед.

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Для повернення в країну він чекає певних обставин (які так і залишилися неназваними), а живе він зараз на кошти, зароблені в попередні роки. Щоправда, бездіяльність почала набридати Волошину, у зв'язку з чим він шукає нові проєкти.

"Намагаюся нічого не планувати. Живу одним днем. Якщо колись випаде така змога, то залюбки б повернувся. Я дуже багато працював останні 10 років, тому жити життя є за що. Я вже казав, що мені не потрібно багато коштів для того, щоб комфортно жити. Принаймні не потрібно багато по моїх минулих мірках. Але в цілому зараз розглядаю, якій справі присвятити свій час, тому що не працювати взагалі - [погано]", - каже блогер.

Олександр Волошин блогер - на що живе та чи планує повернення / instagram.com/voloshyn_xx

Олександр Волошин блогер - на що живе та чи планує повернення / instagram.com/voloshyn_xx

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