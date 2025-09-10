Рус
"Багато базарю": відомий блогер відмовився допомагати ЗСУ

Віталій Кірсанов
10 вересня 2025, 02:30
28
Блогер зізнався, що деяку допомогу надавав заради піару, проте багато донатив і від душі.
Олександр Волошин заявив, що більше не допомагає ЗСУ
Олександр Волошин заявив, що більше не допомагає ЗСУ

Коротко:

  • Олександр Волошин ображається на деяких людей
  • Блогер поки що не планує повертатися в Україну

Блогер Олександр Волошин заявив про припинення фінансової допомоги Збройним силам України.

У подкасті Василя Тимошенка він пояснив своє рішення образою на тих, хто виступив проти нього. Як приклад блогер навів хлопця, з яким навчався на одному курсі. За словами Волошина, вони збирали гроші на спорядження для нього, проте потім військовий приєднався до його критиків.

"Як дитина, як маленький пацан, усередині досі відчуваю несправедливість. Я казав, що життя дуже коротке, щоб ображатися, але я ще ображаюся трохи. По-перше, ображаюся на той факт, що були люди, яким я особисто допомагав своїми коштами, а вони дуже сильно стали проти мене", - сказав Волошин.

Блогер зізнався, що деяку допомогу надавав заради піару, проте також багато донатив і від душі.

"Часто я просто хотів допомагати, бо відчував, що пацани мене захищають. Тому своїх дав тисяч 200 чи 250 доларів", - додав він.

Також Волошин заявив, що поки що не планує повертатися в Україну, оскільки не вважає це безпечним.

"Я допускаю, що у своєму житті я, може, колись потраплю до в'язниці за те, що багато базарю. Але поки що я не готовий. Ні до в'язниці, ні померти не хочеться поки що. А я не розглядаю позитивних варіантів, якщо повернуся в Україну", - заявив блогер.

До речі, минулого року стало відомо, що Волошин виїхав з України. Він заявив, що незадовго до цього в його машині нібито знайшли апарат для прослуховування, а на його охоронця напали невідомі.

У липні Волошин опинився в базі Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України "Миротворець", де зазвичай опиняються затяті пропагандисти.

На сайті йшлося, що причиною стала участь Олександра в актах гуманітарної агресії проти нашої країни, поширення російської пропаганди, участь в інформаційно-психологічній спецоперації Росії проти України, замах на незалежність і територіальну цілісність України. Його назвали "пособником російсько-фашистських загарбників і окупантів".

До внесення в "Миротворець" призвела реакція блогера на обстріл окупантами дитячої лікарні "Охматдит". Тоді він закликав піти на поступки Росії, щоб зупинити війну і вбивства. Після цього він став отримувати погрози.

Крім того, багато хто з його відомих колег, знайомих і друзів публічно його розкритикували.

16:02

Стиль обіймів може багато розповісти про людину - науковці розкрили секрет

