"Викликали швидку": що сталося з Наталією Могилевською

Наталія Могилевська потрапила в неприємну ситуацію.

Наталія Могилевська зняла новий кліп / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Коротко:

Наталія Могилевська постраждала під час зйомок

Як вона прокоментувала подію

Українська відома співачка Наталія Могилевська розповіла про те, що з нею сталося під час зйомок нового кліпу.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала відео, у підписі до якого поділилася з шанувальниками, що їй знадобилася допомога лікарів.

"Зйомка нової пісні для вас. Упав рояль. Викликали швидку... Жоден рояль не постраждав! P.S. До речі, це не рояль, а комунікатор, але я знаю, що все одно всі будуть говорити рояль", - зазначила Могилевська.

На Наталію Могилевську впав комунікатор / фото: скрін instagram.com, Наталія Могилевська

Шанувальники артистки написали багато коментарів із захопленням і підтримкою артистці.

"Ви навіть лякаєтеся артистично";

"Могилевська, як завжди, перевершила сама себе";

"Я явно не очікувала такої кінцівки. Уже уявляю, яка буде крута і потужна робота", - зазначили користувачі соцмережі.

Наталія Могилевська / instagram.com, Наталія Могилевська

Молодша донька Наталії Могилевської

Днями Наталія Могилевська показала, як провела вихідний зі своєю 5-річною донькою Софією. Вони вирушили в СПА, де розслаблялися і плавали разом. Також артистка підкреслила, що їй потрібно було відпочити перед концертним туром.

Наталія Могилевська / інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Могилевська Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

