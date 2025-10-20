"Викликали швидку": що сталося з Наталією Могилевською

Коротко:
Українська відома співачка Наталія Могилевська розповіла про те, що з нею сталося під час зйомок нового кліпу.
На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала відео, у підписі до якого поділилася з шанувальниками, що їй знадобилася допомога лікарів.
"Зйомка нової пісні для вас. Упав рояль. Викликали швидку... Жоден рояль не постраждав! P.S. До речі, це не рояль, а комунікатор, але я знаю, що все одно всі будуть говорити рояль", - зазначила Могилевська.
Шанувальники артистки написали багато коментарів із захопленням і підтримкою артистці.
"Ви навіть лякаєтеся артистично";
"Могилевська, як завжди, перевершила сама себе";
"Я явно не очікувала такої кінцівки. Уже уявляю, яка буде крута і потужна робота", - зазначили користувачі соцмережі.
Молодша донька Наталії Могилевської
Днями Наталія Могилевська показала, як провела вихідний зі своєю 5-річною донькою Софією. Вони вирушили в СПА, де розслаблялися і плавали разом. Також артистка підкреслила, що їй потрібно було відпочити перед концертним туром.
Наталія Могилевська - останні новини по темі
Відзначимо, як повідомляв Главред, співачка Наталія Могилевська поділилася зворушливим відео зустрічі зі своєю колишньою підопічною Анною Ком'яковою, яка стала улюбленицею глядачів після участі в другому сезоні проєкту "Голос.Діти". Зустріч артистки зі своєю вихованкою відбулася вперше за 10 років.
А також українська дизайнерка і засновниця популярного бренду одягу J'amemme Юлія Ярмолюк звернулася до співачки Наталії Могилевської. Дизайнерка звинуватила артистку в порушенні авторських прав.
Про персону: Наталія Могилевська
Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).
