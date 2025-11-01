'Це наша традиція': Могилевська розкрила зворушливий момент з донькою

Співачка Наталія Могилевська робить це для донечки щодня.

Наталія Могилевська про сімейні традиції / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Українська співачка Наталія Могилевська поділилась, яких зворушливих традицій вона дотримується разом з донечками. Попри те, що зірка нечасто показує своїх дітей, вона поділилась цікавою інформацією про їхнє життя з проєктом Люкс ФМ "Backstage".

Артистка розповіла, що попри насичений графік, завжди знаходить час для дітей. Щоранку вона прокидається рано, щоб допомогти молодшій Софійці зібратися до садочка, а ввечері — вигадує для неї нову колискову про події минулого дня.

"Я прокидаюся о сьомій. О восьмій одягаю доньку, проводжаю її до садочку. Це наша традиція, ніжності", — розповіла артистка.

Наталія Могилевська розповіла про донечок / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Крім того, Наталія має ще одну важливу традицію — кожної неділі вона повністю присвячує день родині, без роботи та виступів.

Наталія Могилевська — діти

Співачка Наталія Могилевська стала мамою двох названих доньок, яких вона удочерила разом зі своїм коханим Валентином на початку повномасштабного вторгнення. Це дві рідні сестри: старша Мішель та молодша Софія. Артистка довго приховувала цю новину, прагнучи забезпечити дітям, які пережили травматичне минуле, спокійну адаптацію.

Наталія Могилевська / інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Могилевська Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка, виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

