"У цій професії я працювала 20 років": Катерина Осадча оголосила про своє рішення

Ведуча розповіла, чи повернеться на екрани.

https://glavred.net/stars/v-etoy-professii-ya-rabotala-20-let-ekaterina-osadchaya-obyavila-o-svoem-reshenii-10727951.html Посилання скопійоване

Катерина Осадча - ведуча / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Осадча

Ви дізнаєтеся:

Катерина Осадча натякнула на своє повернення

Що вона сказала

Відома українська ведуча Катерина Осадча після початку повномасштабного вторгнення зникла з телеекранів, зосередившись на сім'ї та благодійній діяльності. Однак у коментарі телеканалу ТЕТ ведуча зізналася, що не полишає надії на повернення в ефір.

Після паузи в професії майже на чотири роки Осадча готується знову стати телеведучою. Катерина підкреслила, що її досвід в індустрії величезний - понад 20 років глядачі з усієї країни дивилися програми за її участю.

відео дня

Катерина Осадча повернеться на телебачення / фото: instagram.com, Катерина Осадча

"Я - телеведуча, це моя професія. У цій професії я працювала 20 років, більше - 22. Чи буде велике повернення? Буде", - впевнено заявила вона.

Осадча зізналася, що поки не може назвати термін, коли знову з'явиться на екранах, але пообіцяла заздалегідь зробити анонс для шанувальників.

Катерина Осадча з дітьми / фото: instagram.com, Катерина Осадча

Катерина Осадча - "Світське життя"

Катерина Осадча була беззмінною ведучою популярної програми про життя зірок "Світське життя", яка виходила в ефір з 2005 року на каналі "1+1". Вона записувала інтерв'ю з українськими та зарубіжними артистами, спортсменами і політиками, відвідуючи світські заходи. Після початку повномасштабного вторгнення програма перестала виходити в ефір.

"Світське життя" буде потім, а поки що віримо в перемогу, допомагаємо одне одному і підтримуємо армію", - йшлося на сторінці проекту в соцмережах.

Катерина Осадча / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що переможниця романтичного реаліті "Холостяк 14" Надін Головчук зробила низку несподіваних заяв після запитань шанувальників щодо її стосунків з головним героєм проекту Тарасом Цимбалюком.

Також президент України Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом у костюмі від українського дизайнера Віктора Анісімова, який уже рік займається стилем президента. Образ виглядав стримано і нагадував класичний варіант більше, ніж будь-коли.

Вас може зацікавити:

Про персону: Катерина Осадча Катерина Осадча - українська журналістка, телеведуча та модель. Найбільш відома, як ведуча програми "Світське життя" на телеканалі "1+1". У шкільні роки (з 13 до 18 років) працювала в модельному бізнесі в Західній Європі, у 18 років повернулася на територію України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред