Шкода, що виграла: переможниця "Холостяка" зробила несподівані заяви

Надін Головчук висловилася про роман із Тарасом Цимбалюком.

Тарас Цимбалюк і Надін Головчук - фінал "Холостяка" 2025 / колаж: Главред, фото: instagram.com, Надін Головчук

Ви дізнаєтеся:

Надін Головчук зробила неоднозначні заяви про стосунки з Тарасом Цимбалюком

Чому вона шкодує про перемогу

Переможниця романтичного реаліті "Холостяк 14" Надін Головчук зробила низку несподіваних заяв після запитань прихильників щодо її стосунків із головним героєм проєкту Тарасом Цимбалюком. В Instagram і Threads вона висловила своє справжнє ставлення до актора і натякнула, чому шкодує про перемогу.

На запитання глядача про те, чи була симпатія до Тараса лише акторською грою, дівчина відповіла заперечно і показала фото з вечірки разом із ним. Пара дивилася фінал із командою проекту.

"Це не маска, я закохана, і це яскраво видно. Мої втомлені очі під кінець - результат зйомок у 2,5 місяці, це було справді важко у всіх сенсах", - поділилася Надін.

Надін Головчук і Тарас Цимбалюк після фіналу / фото: instagram.com, Надін Головчук

Водночас вона відповіла одній із глядачок, якій не сподобалася перемога Головчук у шоу. Дівчина несподівано погодилася з нею і назвала причину своїх почуттів.

"Мені шкода, що ти виграла в цьому шоу, а не Настя"

"Після фінального побачення я теж так подумала. Поговоримо обов'язково ще на цю тему", - відповіла Головчук.

Надін Головчук про Анастасію Половинкіну / скрін з Threads

У Надін були причини для ревнощів до конкурентки після перегляду фіналу "Холостяка". У Тараса Цимбалюка та Анастасії Половинкіної було дуже відверте побачення в спа. Ба більше, після закінчення проєкту актор написав зворушливий коментар під її відео і підписався на дівчину, тоді як з Головчук він досі не взаємодіє в соцмережах, що посіяло чутки серед фанатів.

Тарас Цимбалюк прокоментував відео Анастасії Половинкіної / фото: instagram.com, Анастасія Половинкіна

Про реаліті-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

