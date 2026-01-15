"Складні обставини": Павло Табаков розповів, як переживає свою хворобу

Коротко:
Український співак, переможець музичних шоу "Шанс" і "Голос країни-2" Павло Табаков розповів про те, як його шокував діагноз "рак".
Про це він розповів в інтерв'ю 1+1.
За словами артиста, такий невтішний діагноз йому поставили прямо перед повномасштабною війною, і він змушений був їхати до Польщі на лікування. "Мені завжди допомагала і допомагає віра в Господа Бога і віра моєї родини в мене. Така підтримка допомагає подолати навіть складні обставини", - розповідає артист.
За його словами, тепер він більше і частіше намагається говорити слово "дякую"! "Дякую Господу за життя, дякую родині за підтримку, дякую за все і хороше, і не дуже, тому що це і є життя, яке нам подарував Бог", - додає він.
Артист також додав, що є пісні, які він вже не може співати, як він це робив раніше.
"Це пісня Небесну сотню, Господи прийми. Тепер, на жаль, усвідомлюєш, що сотні переросли в сотні тисяч душ, які відійшли з цього світу, ставши героями України", - ділиться він.
Крім того, Табаков каже, що війна не змінила його ставлення до музики. "Я як любив музику у всіх її проявах, так і люблю далі. Ось пісень на військову тематику стало більше, це факт. Тепер виходить 50/50 романтичних пісень і тематика болючого сьогодення", - каже артист.
Про особу: Павло Табаков
Павло Табаков - український співак, музикант, композитор, аранжувальник. Переможець п'ятого сезону телепроекту "Шанс". Півфіналіст другого сезону шоу "Україна має талант". Учасник національного відбору на конкурс Євробачення 2011 року. Переможець телепроекту "Голос Країни-2", повідомляє Вікіпедія.
