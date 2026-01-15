Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Складні обставини": Павло Табаков розповів, як переживає свою хворобу

Олена Кюпелі
15 січня 2026, 19:26
95
Український артист поділився подробицями того, як проживає непростий період у своєму житті.
Павло Табаков
Павло Табаков про життя під час війни та діагноз / колаж: Главред, фото: facebook.com/Pavlo.Tabakov

Коротко:

  • Що сталося зі здоров'ям Табакова
  • Хто підтримує артиста в його боротьбі

Український співак, переможець музичних шоу "Шанс" і "Голос країни-2" Павло Табаков розповів про те, як його шокував діагноз "рак".

Про це він розповів в інтерв'ю 1+1.

відео дня

За словами артиста, такий невтішний діагноз йому поставили прямо перед повномасштабною війною, і він змушений був їхати до Польщі на лікування. "Мені завжди допомагала і допомагає віра в Господа Бога і віра моєї родини в мене. Така підтримка допомагає подолати навіть складні обставини", - розповідає артист.

Павло Табаков поділився особистим
Павло Табаков поділився особистим / Фото Instagram/tabakov_official

За його словами, тепер він більше і частіше намагається говорити слово "дякую"! "Дякую Господу за життя, дякую родині за підтримку, дякую за все і хороше, і не дуже, тому що це і є життя, яке нам подарував Бог", - додає він.

Артист також додав, що є пісні, які він вже не може співати, як він це робив раніше.

"Це пісня Небесну сотню, Господи прийми. Тепер, на жаль, усвідомлюєш, що сотні переросли в сотні тисяч душ, які відійшли з цього світу, ставши героями України", - ділиться він.

Павло Табаков поділився особистим
Павло Табаков поділився особистим / Фото Instagram/tabakov_official

Крім того, Табаков каже, що війна не змінила його ставлення до музики. "Я як любив музику у всіх її проявах, так і люблю далі. Ось пісень на військову тематику стало більше, це факт. Тепер виходить 50/50 романтичних пісень і тематика болючого сьогодення", - каже артист.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред розповідав, що "Холостяк" Олександр Терен отримав орден від Володимира Зеленського. Український ветеран був представлений до державної нагороди.

Напередодні модель і ведуча Олександра Кучеренко показала, якою була до весілля з журналістом і мандрівником Дмитром Комаровим. Пара розлучилася навесні 2025 року.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Павло Табаков

Павло Табаков - український співак, музикант, композитор, аранжувальник. Переможець п'ятого сезону телепроекту "Шанс". Півфіналіст другого сезону шоу "Україна має талант". Учасник національного відбору на конкурс Євробачення 2011 року. Переможець телепроекту "Голос Країни-2", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Можливі зміни протягом дня: як вимикатимуть світло 16 січня

Можливі зміни протягом дня: як вимикатимуть світло 16 січня

19:45Енергетика
В Україні можуть ввести нові податки: у МВФ висунули головні вимоги

В Україні можуть ввести нові податки: у МВФ висунули головні вимоги

19:34Економіка
"Це велика біда для нас": Флеш попередив про нову небезпеку російських дронів

"Це велика біда для нас": Флеш попередив про нову небезпеку російських дронів

19:30Війна
Реклама

Популярне

Більше
Путін назвав нову цинічну умову закінчення війни - що хоче отримати Кремль

Путін назвав нову цинічну умову закінчення війни - що хоче отримати Кремль

Китайський гороскоп на завтра 16 січня: Бикам - тривога, Тиграм - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 16 січня: Бикам - тривога, Тиграм - проблеми

Відключення світла в Україні - графіки на 15 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 15 січня (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Звільнення, проблеми з грошима і здоров'ям: які знаки зодіаку стануть невдахами 2026 року

Звільнення, проблеми з грошима і здоров'ям: які знаки зодіаку стануть невдахами 2026 року

Останні новини

21:21

Світло вимикатимуть хвилями - нові графіки для Запорізької області на 16 січня

20:55

Костюк визначив склад на збір у Туреччині: деякі гравці стали несподіванкою

20:39

Чи можна молитися вдома замість відвідин храму: священник дав відверту відповідьВідео

19:45

Можливі зміни протягом дня: як вимикатимуть світло 16 січня

19:34

В Україні можуть ввести нові податки: у МВФ висунули головні вимоги

Курносова: Еліта РФ має вибір - здати Путіна або чекати, поки їх повісять на ліхтаряхКурносова: Еліта РФ має вибір - здати Путіна або чекати, поки їх повісять на ліхтарях
19:30

"Це велика біда для нас": Флеш попередив про нову небезпеку російських дронівФото

19:26

"Складні обставини": Павло Табаков розповів, як переживає свою хворобу

19:10

Чому Трамп не здатний виконувати власні обіцянкиПогляд

19:06

Зеленський зустрівся із Залужним в Києві - про що говорили

Реклама
18:59

Ціна на популярний овоч для салату різко пішла вгору: скільки коштує кілограм

18:53

Києву не 1543 роки - історик розкрив велику радянську брехню про столицюВідео

18:51

Розкрито головний секрет Харкова - що означає назва міста та хто її придумавВідео

18:50

В НАБУ знову підтвердили, що не вживали заходів із перешкоджання втечі Міндіча

18:36

Сценарій "розвішування на ліхтарях": прогноз "безжального" бунту в РФВідео

18:34

РФ масово стягує резерви на гарячий напрямок: військовий розкрив план ворога

18:11

Відлиги не спостерігається: яку погоду готує зима на вихідних для Дніпра

17:59

Росія намагається прорвати кордон на новому напрямку - що відомо про хід боїв

17:41

Вивезення сміття поза правилами може обернутися штрафом до 1000 євро – подробиціВідео

17:34

РФ знищила великий енергооб’єкт: під ударами інфраструктура одразу двох міст

17:21

Червоний Хрест зганьбився заявою про удар по Бєлгороду: жорстка відповідь МЗС

Реклама
17:03

Крутіше Рафаелло: рецепт цукерок з п'яти інгредієнтів за 10 хвилин

16:48

Долар встановив абсолютний рекорд за всю історію: новий курс валют на 16 січня

16:43

Гарячі б'юті тренди 2026: три макіяжі за мотивами популярних кіно та серіалівВідео

16:38

Путін назвав нову цинічну умову закінчення війни - що хоче отримати КремльВідео

16:33

Співачка-путіністка назвала російського співака реінкарнацією Єсеніна - хто він

16:30

Серія REDMI Note 15 в Алло: Міць титана. Надійність, що витримує більше, та вигідні пропозиції на старті продажів новини компанії

16:28

В Україні запровадять новий правопис і національний шрифт: що зміниться

16:19

Ціни на АЗС злетять: українцям розкрили терміни й причину подорожчання

16:18

Морози до -18°С насуваються на Полтаву: коли лютий холод вдарить з новою силою

15:59

Росія готує нову масовану атаку по Україні та удар "Орєшніком" - що стане ціллю

15:54

Вийшов тизер нового моторошного хоррора від режисера "Повстання злісних мерців"Відео

15:46

Українець створив сонячно-бетонну батарею: чим вона краща за звичайніВідео

15:36

Як очистити авто від снігу - золоті правила, які збережуть гроші та нервиВідео

15:28

"Сімейний затишок": 47-річна українська ведуча показала новонародженого первістка

15:27

Росія готує мобілізацію на окупованих територіях України - кого призвуть першими

15:27

План до 2031 року: розвідка викрила наміри РФ на окупованих територіях

15:20

"Найгірший сценарій": прогноз масового виїзду киян з міста через "блекаут"

15:00

Звільнення, проблеми з грошима і здоров'ям: які знаки зодіаку стануть невдахами 2026 рокуВідео

14:53

Українців попередили про зміну правил комендантської години

14:48

"Тарас, довго чекати?": Ірочка розкрила, як розлучилася з Цимбалюком

Реклама
14:42

Люди, народжені в ці місяці, частіше за інших викликають заздрість

14:24

Ключовий продукт вдарить по бюджету українців: що скоро суттєво подорожчає

14:22

Пластична операція закінчилася трагедією: у Києві судитимуть горе-хірурга

14:09

Гороскоп на завтра 16 січня: Левам - випробування, Стрільцям - вигода

13:59

"Пошлю його на...": пісні Лоліти включать до шкільної програми РФ

13:37

Вагітна Гросу б'є на сполох щодо свого стану: "Жесть якась коїться"Відео

13:34

Стартувала прем’єра українського детективного трилера у стилі true crimeВідео

13:32

До -15 градусів: синоптики попередили про затяжні морози на Тернопільщині

13:32

Пісок і сіль — давно в минулому: чим насправді рятують дороги від ожеледіВідео

13:32

Плани Трампа щодо Гренландії можуть призвести до розширення Євросоюзу – ЗМІ

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти