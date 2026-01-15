Пісні старіючих російських зірок включать до шкільної програми РФ.

https://glavred.net/stars/poshlyu-ego-na-pesni-lolity-vklyuchat-v-shkolnuyu-programmu-rf-10732547.html Посилання скопійоване

Мілявську будуть вивчати в школі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Лоліта

Коротко:

Чиї пісні вивчатимуть у школах РФ

Що повідомили у відомстві

У терористичній Росії вирішили "посилити" і "поглибити" шкільну освіту, мабуть, щоб розширити культурні рамки майбутніх поколінь.

Зокрема, як пишуть пропагандистські ЗМІ, джерела з Міністерства освіти держави-агресора повідомили, що цього року планується створити ще один пісенник для шкільних уроків музики.

відео дня

Так, до переліку музичних творів, рекомендованих для вивчення в школах, увійдуть пісні Лоліти Мілявської, Тетяни Буланової та інших артистів, які зараз популярні серед молоді.

Пісні Мілявської стануть шкільною програмою / фото: t.me, Лоліта Мілявська

Відзначимо, що у зрадниці України Лоліти є багато "освітніх" пісень. Наприклад, "Пошлю його", "Шпилька каблучок" та інші "високо інтелектуальні" тексти.

"У шкільну програму вже включені патріотичні пісні наших зірок, але цього замало. Якщо ми хочемо, щоб діти любили наше, російське, а не слухали іноземних виконавців, які пропагують хибні цінності, потрібно дати те, що їм подобається. А це – пісні популярних зараз виконавців, серед яких Лоліта, Буланова та інші", – повідомив співрозмовник пропагандистів.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Відзначимо, як повідомляв Главред, раніше російська співачка Лоліта Мілявська, яка родом з України, але продовжує розважати жителів країни-окупанта РФ, висловилася про смерть Ігоря Золотовицького.

Раніше також ветеран і колишній головний герой романтичного реаліті "Холостяк" Олександр "Терен" Будько повідомив, що отримав державну нагороду.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Лоліта Мілявська Лоліта Мілявська — естрадна співачка, актриса, телеведуча, режисер і продюсер українського походження, яка під час військового нападу РФ на Україну підтримала країну-терориста Росію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред