"Тарас, довго чекати?": Ірочка розкрила, як розлучилася з Цимбалюком

Улюблениця глядачів "Холостяка" розповіла про свої останні дні на проекті.

Ірина Пономаренко про Холостяк / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк, скрін з відео

Учасниця романтичного реаліті "Холостяк 14" Ірина Пономаренко дала велике інтерв'ю, в якому розповіла, як пройшло її розставання з Тарасом Цимбалюком. Вона розкрила Славі Деміну невідомі факти з закулісся проекту.

Пономаренко поділилася, що їй було складно перебувати в умовах шоу через постійні сварки між іншими учасницями та обмеження зв'язків із зовнішнім світом. Особливим випробуванням для Ірочки стали фінальні дні на проекті, оскільки вона постійно перебувала під наглядом редактора і повинна була чекати на фінальні побачення з Тарасом.

Побачення Тараса Цимбалюка та Ірини Пономаренко / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

"Це було дуже складно. Я казала Тарасу: "Тарас, ще довго чекати? Скільки ще буде тих побачень?" Ти ніби живеш у Києві, можеш вийти в магазини, але не можеш просто жити своїм життям: взяти телефон у руки, з кимось зустрітися", — розповіла дівчина.

Ірина також розповіла про те, на якій ноті розлучилася з головним героєм шоу. Учасниця зрозуміла, що Цимбалюк лише розігрував почуття до неї, в момент, коли не вибрав її за крок до фіналу. При цьому Пономаренко сильно не засмутилася, заявивши, що лише пораділа тому, що сталося. Після шоу вони з Тарасом не спілкувалися, за винятком моменту, коли обговорювали спільний пост в соцмережах.

Ірина Пономаренко - інтерв'ю / скрін з відео

"Тарас проводжає мене, і я розумію, що, напевно, все це було грою з його боку. Найголовніше, що з мого боку це все було по-справжньому. Я відчувала інакше. Здавалося, що відчувала його реальні емоції. Я знала, куди йшла. Все добре. Це був період мого життя, в якому конкретно ми поставили крапку, тому що він мене не вибрав. До побачення. Круто, що я пішла третьою. Я рада, що все сталося саме так", - підсумувала Ірочка.

Тарас Цимбалюк / інфографіка: Главред

