"Сімейний затишок": 47-річна українська ведуча показала новонародженого первістка

Коротко:
- Інна Шевченко народила первістка на початку жовтня
- Вся родина ведучої проходить непросту адаптацію до появи малюка
У жовтні 2025 року українська ведуча Інна Шевченко вперше стала мамою. Вона народила сина, якого назвала Матісом. У соціальних мережах Шевченко активно ділиться досвідом - спочатку як вагітна в 47 років, тепер - про побут і догляд за малюком.
Нещодавно Інна підняла важливу тему у своєму блозі в Instagram - адаптація домашніх улюбленців до нового члена сім'ї. Вона зізналася, що два коти, які живуть з нею і чоловіком, звикли бути головними об'єктами уваги своїх господарів, і спочатку не оцінили появу в будинку малюка. Зараз тварини поступово звикають до Матіса і навіть намагаються допомогти своїй господині.
Інна Шевченко показала кілька милих фото з сином і котами. Примітно, що, всупереч демонстративному несхваленню, тварини намагаються не відходити далеко від хлопчика і виконують зворушливу роль пухнастих няньок.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що "Холостяк" Олександр Терен отримав орден від Володимира Зеленського. Український ветеран був представлений до державної нагороди.
Також українська модель і ведуча Олександра Кучеренко показала, якою була до весілля з журналістом і мандрівником Дмитром Комаровим. Пара розлучилася навесні 2025 року.
Читайте також:
- Дрони на Київ vs розпакування: Каменських здивувала своїм вчинком
- Звів у могилу Білоножко і Гігу: відома співачка розкрила діагноз зірок
- Вагітна Гросу б'є на сполох про свій стан: "Якась жахлива ситуація відбувається"
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред