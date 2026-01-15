"Сімейний затишок": 47-річна українська ведуча показала новонародженого первістка

Інна Шевченко зізналася, хто з членів її сім'ї досі остаточно не "прийняв" Матіса.

Інна Шевченко народила - ведуча показала тримісячного сина / колаж: Главред, фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Інна Шевченко народила первістка на початку жовтня

Вся родина ведучої проходить непросту адаптацію до появи малюка

У жовтні 2025 року українська ведуча Інна Шевченко вперше стала мамою. Вона народила сина, якого назвала Матісом. У соціальних мережах Шевченко активно ділиться досвідом - спочатку як вагітна в 47 років, тепер - про побут і догляд за малюком.

Нещодавно Інна підняла важливу тему у своєму блозі в Instagram - адаптація домашніх улюбленців до нового члена сім'ї. Вона зізналася, що два коти, які живуть з нею і чоловіком, звикли бути головними об'єктами уваги своїх господарів, і спочатку не оцінили появу в будинку малюка. Зараз тварини поступово звикають до Матіса і навіть намагаються допомогти своїй господині.

Інна Шевченко показала кілька милих фото з сином і котами. Примітно, що, всупереч демонстративному несхваленню, тварини намагаються не відходити далеко від хлопчика і виконують зворушливу роль пухнастих няньок.

Інна Шевченко народила - ведуча показала тримісячного сина / фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Інна Шевченко народила - ведуча показала тримісячного сина / фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Інна Шевченко народила - ведуча показала тримісячного сина / фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv

