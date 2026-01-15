"Холостяк" Олександр Терен отримав орден від Володимира Зеленського — деталі

Ветеран Олександр "Терен" Будько був представлений до державної нагороди.

https://glavred.net/stars/holostyak-aleksandr-teren-poluchil-orden-ot-vladimira-zelenskogo-detali-10732439.html Посилання скопійоване

Олександр Терен отримав нагороду від Володимира Зеленського / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олександр Терен, скрін з відео

Ви дізнаєтеся:

Володимир Зеленський вручив орден Олександру Терену

За що нагородили колишнього Холостяка

Ветеран і колишній головний герой романтичного реаліті "Холостяк" Олександр "Терен" Будько повідомив, що отримав державну нагороду. В Instagram він опублікував фотографію ордена, який йому вручив Володимир Зеленський.

Вчора, 14 січня, президент нагородив переможців та учасників Invictus Games — міжнародних мультиспортивних змагань для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення, травми або захворювання під час виконання своїх службових обов'язків. Глава держави відзначив високі результати української збірної, яка завоювала понад сто медалей за останні роки.

відео дня

Олександр Терен і Володимир Зеленський - Ігри Нескорених / фото: instagram.com, Олександр Терен

"За ці роки наша національна команда отримала на Іграх Нескорених понад сто медалей. Але, на мій погляд, незалежно від результатів, всі ви чемпіони, всі ви переможці. Адже ви перемогли зневіру і відчай, ви не дали фізичному пораненню взяти верх над вашим духом. І це найважливіше", - повідомив Володимир Зеленський в Telegram.

Одним із нагороджених виявився і колишній "Холостяк" Олександр Терен — він був удостоєний ордена "За заслуги" III ступеня. Ветеран опублікував фотографію своєї нагороди в соцмережах і поділився емоціями після вручення.

Орден Олександра Терена / фото: instagram.com, Олександр Терен

"Всі свої дії я ніколи не робив заради нагород. До великої війни і, особливо, під час неї мною рухає внутрішнє почуття справедливості і бажання зробити хоч щось корисне після того, як прокинувся. Я ніколи не просив медалей або відзнак. Просто завжди викладався на повну, не чекаючи нагороди. Інакше — навіщо тоді взагалі щось робити? Я не впевнений, що заслуговую нагород. Але приймаю їх з вдячністю, тому що це означає, що я не дарма прокинувся і зробив щось корисне", — зізнався Терен.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Світлана Лобода, яка висловила підтримку батьківщині після початку повномасштабного вторгнення РФ і виїхала з країни-агресора, стала причиною великого скандалу. Артистку збираються внести до списку осіб, причетних до екстремістської діяльності.

Також співак Михайло Хома, який виступає під псевдонімом Дзідзьо, розповів зворушливу історію, яка стоїть за його сценічним ім'ям. Він опублікував знімок з рідною людиною, яка надихнула його на створення псевдоніма.

Вас може зацікавити:

Про особу: Олександр "Терен" Будько Олександру Будько 28 років. 24 лютого 2022 року він пішов добровольцем захищати країну. Через півроку став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" з позивним "Терен". Важке поранення, втрата обох кінцівок, протезування і складна реабілітація не зупинили Терена на шляху до своїх мрій. За даними СТБ, чоловік веде активний спосіб життя, займається розвитком інклюзії в Україні та надає допомогу в соціалізації ветеранів після повернення з фронту. Це одні з цілей діяльності Терена. Призер міжнародних змагань "Ігри Нескорених". Співавтор і ведучий YouTube-проекту "Відвал ніг або All інклюзив". Автор лінійки лімітованих прикрас "Колір Терена" і співавтор дропу футболок "Залізні люди". Він танцював з балетом на сцені в Каліфорнії. Йому аплодували в Каннах. Про нього зняли фільм "Перший ряд" (Front Row), продюсером якого виступила американська зірка Сара Джессіка Паркер.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред