Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Холостяк" Олександр Терен отримав орден від Володимира Зеленського — деталі

Христина Трохимчук
15 січня 2026, 10:10
74
Ветеран Олександр "Терен" Будько був представлений до державної нагороди.
Олександр Терен отримав нагороду від Володимира Зеленського
Олександр Терен отримав нагороду від Володимира Зеленського / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олександр Терен, скрін з відео

Ви дізнаєтеся:

  • Володимир Зеленський вручив орден Олександру Терену
  • За що нагородили колишнього Холостяка

Ветеран і колишній головний герой романтичного реаліті "Холостяк" Олександр "Терен" Будько повідомив, що отримав державну нагороду. В Instagram він опублікував фотографію ордена, який йому вручив Володимир Зеленський.

Вчора, 14 січня, президент нагородив переможців та учасників Invictus Games — міжнародних мультиспортивних змагань для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення, травми або захворювання під час виконання своїх службових обов'язків. Глава держави відзначив високі результати української збірної, яка завоювала понад сто медалей за останні роки.

відео дня
Олександр Терен і Володимир Зеленський - Ігри Нескорених
Олександр Терен і Володимир Зеленський - Ігри Нескорених / фото: instagram.com, Олександр Терен

"За ці роки наша національна команда отримала на Іграх Нескорених понад сто медалей. Але, на мій погляд, незалежно від результатів, всі ви чемпіони, всі ви переможці. Адже ви перемогли зневіру і відчай, ви не дали фізичному пораненню взяти верх над вашим духом. І це найважливіше", - повідомив Володимир Зеленський в Telegram.

Одним із нагороджених виявився і колишній "Холостяк" Олександр Терен — він був удостоєний ордена "За заслуги" III ступеня. Ветеран опублікував фотографію своєї нагороди в соцмережах і поділився емоціями після вручення.

Орден Олександра Терена
Орден Олександра Терена / фото: instagram.com, Олександр Терен

"Всі свої дії я ніколи не робив заради нагород. До великої війни і, особливо, під час неї мною рухає внутрішнє почуття справедливості і бажання зробити хоч щось корисне після того, як прокинувся. Я ніколи не просив медалей або відзнак. Просто завжди викладався на повну, не чекаючи нагороди. Інакше — навіщо тоді взагалі щось робити? Я не впевнений, що заслуговую нагород. Але приймаю їх з вдячністю, тому що це означає, що я не дарма прокинувся і зробив щось корисне", — зізнався Терен.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Світлана Лобода, яка висловила підтримку батьківщині після початку повномасштабного вторгнення РФ і виїхала з країни-агресора, стала причиною великого скандалу. Артистку збираються внести до списку осіб, причетних до екстремістської діяльності.

Також співак Михайло Хома, який виступає під псевдонімом Дзідзьо, розповів зворушливу історію, яка стоїть за його сценічним ім'ям. Він опублікував знімок з рідною людиною, яка надихнула його на створення псевдоніма.

Вас може зацікавити:

Про особу: Олександр "Терен" Будько

Олександру Будько 28 років. 24 лютого 2022 року він пішов добровольцем захищати країну. Через півроку став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" з позивним "Терен". Важке поранення, втрата обох кінцівок, протезування і складна реабілітація не зупинили Терена на шляху до своїх мрій.

За даними СТБ, чоловік веде активний спосіб життя, займається розвитком інклюзії в Україні та надає допомогу в соціалізації ветеранів після повернення з фронту. Це одні з цілей діяльності Терена. Призер міжнародних змагань "Ігри Нескорених". Співавтор і ведучий YouTube-проекту "Відвал ніг або All інклюзив". Автор лінійки лімітованих прикрас "Колір Терена" і співавтор дропу футболок "Залізні люди". Він танцював з балетом на сцені в Каліфорнії. Йому аплодували в Каннах. Про нього зняли фільм "Перший ряд" (Front Row), продюсером якого виступила американська зірка Сара Джессіка Паркер.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу Холостяк новини шоу бізнесу Олександр "Терен" Будько
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Такого ще не було: українцям сказали про кризову ситуацію в енергетиці

Такого ще не було: українцям сказали про кризову ситуацію в енергетиці

10:42Енергетика
"Нептуни" і стовпи диму в небі: Росію потужно атакували ракети і дрони

"Нептуни" і стовпи диму в небі: Росію потужно атакували ракети і дрони

09:59Світ
Більшість ран не вогнепальні: ЗМІ дізналися про головні загрози для ЗСУ

Більшість ран не вогнепальні: ЗМІ дізналися про головні загрози для ЗСУ

09:49Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Школи переведуть на дистанційне навчання: Зеленський зробив важливу заяву

Школи переведуть на дистанційне навчання: Зеленський зробив важливу заяву

Китайський гороскоп на сьогодні 15 січня: Тиграм - розставання, Собакам - переживання

Китайський гороскоп на сьогодні 15 січня: Тиграм - розставання, Собакам - переживання

Ціни злетіли вище 50 гривень: в Україні дорожчає базовий продукт

Ціни злетіли вище 50 гривень: в Україні дорожчає базовий продукт

Відключення світла в Україні - графіки на 15 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 15 січня (оновлюється)

РФ готує новий потужний удар: яке місто буде під прицілом

РФ готує новий потужний удар: яке місто буде під прицілом

Останні новини

10:59

Тариф на електроенергію з 1 лютого затверджено: чи зміниться сума в платіжках

10:46

Дрони на Київ vs розпакування: Каменських здивувала своїм вчинкомФотоВідео

10:42

Такого ще не було: українцям сказали про кризову ситуацію в енергетиціВідео

10:42

Китайський гороскоп на завтра 16 січня: Бикам - тривога, Тиграм - проблеми

10:34

Привітання з Днем народження чоловікові - красиві картинки, проза і вірші

Курносова: Еліта РФ має вибір - здати Путіна або чекати, поки їх повісять на ліхтаряхКурносова: Еліта РФ має вибір - здати Путіна або чекати, поки їх повісять на ліхтарях
10:32

Чому 16 січня не можна брати в руки гострі предмети: яке церковне свято

10:22

Сніг, ожеледиця та морози: якою буде погода в Одесі до кінця тижня

10:16

Зрадниця Лоліта розповіла про горе – кого вона втратила

10:10

"Холостяк" Олександр Терен отримав орден від Володимира Зеленського — деталіВідео

Реклама
09:59

"Нептуни" і стовпи диму в небі: Росію потужно атакували ракети і дрони

09:49

Більшість ран не вогнепальні: ЗМІ дізналися про головні загрози для ЗСУ

09:38

Почались транскордонні атаки: в ISW розкрили плани РФ щодо Харкова і Сум

09:26

Готові віддати останнє: астрологи назвали найщедріші знаки зодіаку

09:21

Окупанти просуваються на сході та півдні України: свіжі карти DeepState

09:20

Олена Зеленська зачарувала своїм новим іміджем - що змінила перша леді

09:15

Відключення світла в Україні - графіки на 15 січня (оновлюється)

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 15 січня (оновлюється)

08:59

Гороскоп Таро на завтра, 16 січня: Скорпіонам - прохання, Рибам - авторитет

08:51

Карта Deep State онлайн за 15 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:43

Аварійні відключення неминучі: експерт розкрив реальну ситуацію зі світлом

Реклама
08:22

Чоловік Лорак у люті через співачку та її дочку: що вони наробили

08:17

Олександра Кучеренко показала, якою була до весілля з Дмитром Комаровим

08:10

Україна входить у найважчу енергетичну зимуПогляд

07:49

Уламки дрона впали на житловий будинок: що відомо про ранкову атаку на КиївФото

07:32

Офіційно завершила: зірка "Гри престолів" зробила заяву про свою кар'єру

07:30

У Львові - вибух: дрон РФ завдав удару по символічному місцюВідео

06:42

Трамп назвав винуватця у затягуванні війни в Україні, і це не Росія

06:32

Після інтенсивної терапії та операції: Бужинська зробила серйозну заяву

06:10

Зміни у стосунках і доленосні зустрічі: гороскоп для Терезів на січень і лютийВідео

06:10

Ліквідація "тіньового флоту" і трагедія РФПогляд

06:00

Путініст Філіп Кіркоров розповів правду про своїх дітей - деталі

05:42

Ідеальний сніданок за 10 хвилин: рецепт сирного хліба без духовки

04:41

Привласнена історія: які культові фільми СРСР насправді створили українці

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці цуценяти на черевику за 51 секунду

03:30

Біла смуга після хаосу: чотири знаки зодіаку скоро зірвуть великий джекпот

01:55

Дві доби тотального розносу: СБС відправили на брухт партію дефіцитної техніки РФВідео

00:42

Від основної команди до U-19: зірка "Полісся" вперше прокоментував рішення клубу

14 січня, середа
23:26

Дружина Притули вперше за довгий час вийшла на зв'язок і зробила заяву

23:22

Під час встановлення обладнання загинув енергетик: місто висловлює щирі співчуття родині

23:05

"Моя нереалізована фантазія": Міс Україна-Всесвіт мріє про роман з українською співачкою

Реклама
22:54

Це ключ до великого міста: на одному із напрямків різко зросла активність ворога

22:52

Світло будуть виключати по-новому - що змінює режим надзвичайного стану в УкраїніФото

22:15

"Танці з зірками" повертаються - коли глядачі побачать шоу

22:00

В цю гру можна грати вдвох: Росії загрожує енергетичний колапсПогляд

21:29

Косметику потрібно негайно викинути: чотири ознаки прострочення

21:19

НУШ змінює старшу школу: що буде з селами, ліцеями та предметами

21:18

Якими будуть відключення світла під час надзвичайного стану в енергетиці: що чекає Україну

21:00

Світло вимикатимуть весь день: нові графіки для Дніпра та області на 15 січняФото

20:49

40 годин чи за ставкою: скільки насправді має працювати вчитель на канікулах

20:46

Школи переведуть на дистанційне навчання: Зеленський зробив важливу заяву

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти