Після чуток про смерть: що зараз відбувається з Бріжіт Бардо насправді

Бардо довелося особисто коментувати неприємну ситуацію.

https://glavred.net/starnews/posle-sluhov-o-smerti-chto-seychas-proishodit-s-brizhit-bardo-na-samom-dele-10720451.html Посилання скопійоване

Бріжіт Бардо зараз - що відомо про самопочуття акторки / колаж: Главред, фото: instagram.com/fondationbrigittebardot, imdb.com

Коротко:

Останнім часом у ЗМІ з'являються тривожні новини про Бріжіт Бардо

Зірка сама вийшла на зв'язок із шанувальниками

У жовтні 91-річну французьку акторку та активістку Бріжіт Бардо "поховали" в Мережі - їй довелося самій спростовувати новину про власну смерть. А вже в листопаді стало відомо про госпіталізацію зірки.

Щоб уникнути нових чуток Бардо знову дала коментар, який з'явився на офіційній сторінці її фонду із захисту тварин. Бріжіт подякувала шанувальникам за занепокоєння і підтвердила, що зараз проходить реабілітацію після операції.

відео дня

"У зв'язку з поширенням неправдивої інформації останніми днями, пані Бріжіт Бардо нагадує, що наразі вона перебуває на реабілітації, просить із розумінням поставитися до її приватного життя і закликає всіх заспокоїтися. Пані Бардо хоче заспокоїти тих, хто щиро турбується про неї. Вона звертається до них із таким посланням: "Я всіх вас міцно обіймаю!" - свідчить повідомлення.

Бріжіт Бардо зараз - що відомо про самопочуття акторки / фото: instagram.com/fondationbrigittebardot

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що у молодшого сина Бекхемів проблеми із законом. Круз Бекхем порушив закон двічі за останні два роки. Зірковий спадкоємець уже поніс покарання.

Також стало відомо, що голлівудський українець Лев Шрайбер опинився в лікарні. Представник актора прокоментував його стан після госпіталізації.

Читайте також:

Про персону: Бріжіт Бардо Бріжі́т Анн-Марі́ Бардо́ — французька кіноартистка, фотомодель, співачка, танцюристка, автобіографістка, повідомляє Вікіпедія. Секс-символ 1950-60-х, з початку 1970-х — активістка руху за права тварин, засновниця й голова фонду захисту тварин "Fondation Brigitte Bardot". Упродовж 21-річної кар'єри зіграла у 48 фільмах, виступила у численних музичних програмах і записала 80 пісень; номінантка премії Британської кіноакадемії за фільм "Віва Марія!". Найбільшого успіху досягла у жанрі романтичної комедії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред