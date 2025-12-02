Після чуток про смерть: що зараз відбувається з Бріжіт Бардо насправді

Коротко:
- Останнім часом у ЗМІ з'являються тривожні новини про Бріжіт Бардо
- Зірка сама вийшла на зв'язок із шанувальниками
У жовтні 91-річну французьку акторку та активістку Бріжіт Бардо "поховали" в Мережі - їй довелося самій спростовувати новину про власну смерть. А вже в листопаді стало відомо про госпіталізацію зірки.
Щоб уникнути нових чуток Бардо знову дала коментар, який з'явився на офіційній сторінці її фонду із захисту тварин. Бріжіт подякувала шанувальникам за занепокоєння і підтвердила, що зараз проходить реабілітацію після операції.
"У зв'язку з поширенням неправдивої інформації останніми днями, пані Бріжіт Бардо нагадує, що наразі вона перебуває на реабілітації, просить із розумінням поставитися до її приватного життя і закликає всіх заспокоїтися. Пані Бардо хоче заспокоїти тих, хто щиро турбується про неї. Вона звертається до них із таким посланням: "Я всіх вас міцно обіймаю!" - свідчить повідомлення.
