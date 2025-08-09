Коханка чоловіка Алсу Решетова заговорила про вагітність.

Решетова заговорила про вагітність / Колаж Главред, фото Стархіт

Колишня пасія російського репера Тіматі та коханка чоловіка російської співачки Алсу Анастасія Решетова вирішила поговорити про вагітність.

Як пишуть російські пропагандисти, Решетова, яка народила дитину від Тіматі, згадала про свою вагітність.

Екс-обраниця репера вирішила поділитися з шанувальниками секретами схуднення після пологів. "Що я очікувала від вагітності? Чесно кажучи, думала, що наберу набагато більше. Чула, що можна набрати до 30 кг, волосся буде лізти, а зуби випадатимуть", - заявила Решетова.

Чоловік Алсу до розлучення / Фото Дзен

"Спочатку я розслабилася. Думала, що можна їсти все, адже я вагітна, - згадує колишня кохана путініста Тіматі. - Але потім я швидко схаменулася і зрозуміла - це не найкраща ідея. Так, генетика відіграє роль, але важливе і ставлення до свого тіла, і харчування під час вагітності. Почала харчуватися усвідомлено. Намагалася не їсти вночі і дотримуватися звичного раціону, як і до вагітності. До дозволеного лікарями терміну я навіть займалася і багато гуляла. До речі, ось вам секрет: швидкість схуднення збільшилася завдяки грудному вигодовуванню", - "відкрила Америку" розлучниця.

Чоловік Алсу загуляв із коханкою / Фото Instagram/alsou_a

За словами росіянки, у неї було 9 зайвих кілограмів і частина з них пішла разом із пологами, а потім залишилося кілька кілограмів, які йшли за допомогою грудного вигодовування. "Потім я почала багато ходити, робити кардіо регулярно не менше 40 хвилин і правильне харчування", - повідомила вона.

Нагадаємо, раніше російська співачка Алсу, яка також як і багато зірок мовчить про війну в Україні, вперше засвітила на відео свого сина Рафаеля, якого вона приховує від публіки майже 7 років.

Раніше також російськіЗМІ розсекретили причину розлучення російської співачки Алсу Абрамової з її чоловіком Яном. Алсу була незадоволена своїм чоловіком уже давно. На тлі чуток про зради Абрамова, він практично не жив удома, а з'являвся там "наїздами".

Про персону: Алсу Алсу Абрамова - російська співачка, телеведуча, актриса. Відома мононімно як Алсу. За даними Вікіпедії, вона заслужена артистка РФ, народна артистка Республіки Татарстан, народна артистка Республіки Башкортостан. Артист ЮНЕСКО в ім'я миру, але продовжує мовчати про напад Росії на Україну.

