Співак Олександр Пономарьов розповів, на чому заробляє під час війни

Коротко:
- Що розповів Олександр Пономарьов
- Як він заробляє під час війни
Український відомий співак Олександр Пономарьов, який намагається приховувати своє особисте життя, розповів про те, що його звукозаписна студія більше не працює.
Про це він розповів у розмові з ТСН.ua. За словами артиста, студія "З ранку до ночі", на якій записувалися майже всі артисти, наразі зупинила свою роботу і не функціонує. Тому що хлопці, які на ній працювали, або служать в армії, або виїхали за кордон", - розповів артист.
За словами Пономарьова, він все ж має заробітки навіть під час війни в Україні. Виявляється, що він отримує авторські виплати, а також має свій YouTube-канал, також іноді проводить корпоративні концерти. "Звісно, їх стало набагато менше, але я не скаржуся, бо зараз усім важко", - каже він.
Як з'ясувалося, цього року Вокальній Академії Пономарьова виповнюється вже 10 років, але, за його словами, вона досі не приносить прибутку. Ба більше, перші чотири роки артисту доводилося в неї тільки вкладати власні заощадження.
"Сказати, що я на цьому щось заробляю, я не можу, тому що цей бізнес виходить приблизно в нуль. І мене це влаштовує. Зараз Академії вже 10 років, але перші чотири роки я постійно її фінансував. У середньому виходило десь чотири тисячі доларів на місяць. Але для мене це ніколи не було бізнесом, скоріше, душевний порив. Це місце для дітей і дорослих, де вони вчаться розкривати свій талант", - розповів співак.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, зрадниця Ані Лорак намагається врятувати свій концерт у Сочі, квитки погано продаються, а друзі запроданки розповіли, що вона дуже засмучена. Виявляється, Лорак думала, що глядачі за нею скучили, тому очікувала солд-аут, але щось пішло не так.
А також Анастасія Стоцька, яка родом з України, але продовжує розважати росіян і мовчить про війну в рідній країні, вирушила на відпочинок. На своїй сторінці в соцмережах зрадниця уточнила, що перебуває на Мальдівах, також на одному зі знімків з'явилася і дочка співачки Віра.
Вас також може зацікавити:
- Кого Трамп покарає замість Путіна: Пономарьов сказав, що буде на 51-й день ультиматуму
- Кожен день - нове місто: Пономарьов розкрив стратегію ударів РФ по Україні
- Атака на Балтію - реальний сценарій: Пономарьов сказав, яку мету переслідує Путін
Про персону: Олександр Пономарьов
Олександр Пономарьов - український співак, автор пісень, продюсер. Народний артист України (2006). Був першим артистом, який представив Україну на міжнародному музичному конкурсі Євробачення - 2003 року пісня "Hasta la vista" у виконанні Пономарьова принесла 14-те місце. Випустив 9 музичних альбомів.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред