Співак Олександр Пономарьов розповів, на чому заробляє під час війни

Олена Кюпелі
9 серпня 2025, 15:50оновлено 9 серпня, 16:36
Олександр Пономарьов розкрив, чим займається під час війни і на чому заробляє.
Олександр Пономарьов
Олександр Пономарьов розповів про заробітки під час війни / колаж: Главред, фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Коротко:

  • Що розповів Олександр Пономарьов
  • Як він заробляє під час війни

Український відомий співак Олександр Пономарьов, який намагається приховувати своє особисте життя, розповів про те, що його звукозаписна студія більше не працює.

Про це він розповів у розмові з ТСН.ua. За словами артиста, студія "З ранку до ночі", на якій записувалися майже всі артисти, наразі зупинила свою роботу і не функціонує. Тому що хлопці, які на ній працювали, або служать в армії, або виїхали за кордон", - розповів артист.

За словами Пономарьова, він все ж має заробітки навіть під час війни в Україні. Виявляється, що він отримує авторські виплати, а також має свій YouTube-канал, також іноді проводить корпоративні концерти. "Звісно, їх стало набагато менше, але я не скаржуся, бо зараз усім важко", - каже він.

Олександр Пономарьов приховує своє особисте життя
Олександр Пономарьов розповів про заробітки / фото: instagram.com, Олександр Пономарьов

Як з'ясувалося, цього року Вокальній Академії Пономарьова виповнюється вже 10 років, але, за його словами, вона досі не приносить прибутку. Ба більше, перші чотири роки артисту доводилося в неї тільки вкладати власні заощадження.

"Сказати, що я на цьому щось заробляю, я не можу, тому що цей бізнес виходить приблизно в нуль. І мене це влаштовує. Зараз Академії вже 10 років, але перші чотири роки я постійно її фінансував. У середньому виходило десь чотири тисячі доларів на місяць. Але для мене це ніколи не було бізнесом, скоріше, душевний порив. Це місце для дітей і дорослих, де вони вчаться розкривати свій талант", - розповів співак.

Про персону: Олександр Пономарьов

Олександр Пономарьов - український співак, автор пісень, продюсер. Народний артист України (2006). Був першим артистом, який представив Україну на міжнародному музичному конкурсі Євробачення - 2003 року пісня "Hasta la vista" у виконанні Пономарьова принесла 14-те місце. Випустив 9 музичних альбомів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олександр Пономарьов новини шоу бізнесу
Переговорні гойдалки: що нам не відомо

05:57

Три знаки зодіаку можуть раптово отримати великі гроші в серпні: хто в списку

05:26

Шнурувати кросівки не обов'язково: лайфхак, який знають одиниці

