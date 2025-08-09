Співак Олександр Пономарьов розповів, на чому заробляє під час війни

Олександр Пономарьов розкрив, чим займається під час війни і на чому заробляє.

https://glavred.net/starnews/pevec-aleksandr-ponomarev-rasskazal-na-chem-zarabatyvaet-vo-vremya-voyny-10688435.html Посилання скопійоване

Олександр Пономарьов розповів про заробітки під час війни / колаж: Главред, фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Коротко:

Що розповів Олександр Пономарьов

Як він заробляє під час війни

Український відомий співак Олександр Пономарьов, який намагається приховувати своє особисте життя, розповів про те, що його звукозаписна студія більше не працює.

Про це він розповів у розмові з ТСН.ua. За словами артиста, студія "З ранку до ночі", на якій записувалися майже всі артисти, наразі зупинила свою роботу і не функціонує. Тому що хлопці, які на ній працювали, або служать в армії, або виїхали за кордон", - розповів артист.

відео дня

За словами Пономарьова, він все ж має заробітки навіть під час війни в Україні. Виявляється, що він отримує авторські виплати, а також має свій YouTube-канал, також іноді проводить корпоративні концерти. "Звісно, їх стало набагато менше, але я не скаржуся, бо зараз усім важко", - каже він.

Олександр Пономарьов розповів про заробітки / фото: instagram.com, Олександр Пономарьов

Як з'ясувалося, цього року Вокальній Академії Пономарьова виповнюється вже 10 років, але, за його словами, вона досі не приносить прибутку. Ба більше, перші чотири роки артисту доводилося в неї тільки вкладати власні заощадження.

"Сказати, що я на цьому щось заробляю, я не можу, тому що цей бізнес виходить приблизно в нуль. І мене це влаштовує. Зараз Академії вже 10 років, але перші чотири роки я постійно її фінансував. У середньому виходило десь чотири тисячі доларів на місяць. Але для мене це ніколи не було бізнесом, скоріше, душевний порив. Це місце для дітей і дорослих, де вони вчаться розкривати свій талант", - розповів співак.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, зрадниця Ані Лорак намагається врятувати свій концерт у Сочі, квитки погано продаються, а друзі запроданки розповіли, що вона дуже засмучена. Виявляється, Лорак думала, що глядачі за нею скучили, тому очікувала солд-аут, але щось пішло не так.

А також Анастасія Стоцька, яка родом з України, але продовжує розважати росіян і мовчить про війну в рідній країні, вирушила на відпочинок. На своїй сторінці в соцмережах зрадниця уточнила, що перебуває на Мальдівах, також на одному зі знімків з'явилася і дочка співачки Віра.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Олександр Пономарьов Олександр Пономарьов - український співак, автор пісень, продюсер. Народний артист України (2006). Був першим артистом, який представив Україну на міжнародному музичному конкурсі Євробачення - 2003 року пісня "Hasta la vista" у виконанні Пономарьова принесла 14-те місце. Випустив 9 музичних альбомів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред