Зірки
Точна копія: Мерайя Керрі показала, який вигляд має її доросла дочка

Олена Кюпелі
8 серпня 2025, 22:47
31
Вони разом збиралися і робили макіяж у яскравих халатах відомого бренду.
Дочка Мераї Керрі дуже схожа на свою матір
Дочка Мераї Керрі дуже схожа на свою матір / Колаж Главред, фото Instagram/mariahcarey

Коротко:

  • Який вигляд має донька Мераї Керрі
  • Що вони записали на відео

Дочка Мераї Кері, Монро, стала точною копією своєї матері під час зйомок веселого GRWM у TikTok у вівторок.

Як пише The Daily Mail, 56-річна співачка виховує 14-річних близнюків, Мороккана і Монро, разом зі своїм колишнім чоловіком Ніком Кенноном. У своїх соціальних мережах Мерайя опублікувала зворушливе відео, на якому вони з Монро разом наносять макіяж.

відео дня
Мерайя Керрі
Мерайя Керрі / Instagram

Обидві, одягнені в червоні халати Versace, мати і дочка експериментували з косметикою під час зйомок кумедного ролика.

"GRWM і ікра!", - підписала вона відео.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв про те, що мама популярної американської співачки Мераї Кері Патриція і сестра Елісон померли в один і той же день на вихідних.

Раніше також американська співачка, авторка пісень і продюсерка Мерайя Керрі з'явилася на публіці. Співачка вийшла заспівати пісню як запрошена зірка на концерті американської реперки Алісси Мішель Стівенс, відомої як Big Latto. Вона могла ледь рухатися

Вас також може зацікавити:

Про персону: Мерайя Керрі

Мерайя Керрі стала першою співачкою, чиї перші п'ять синглів потрапили на вершину Американського чарту США Billboard Hot 100. Мерайя є однією з найбільш комерційно успішних виконавиць 1990-x і 2000-х.

У Мераї Кері двоє дітей від шлюбу з Ніком Кенноном, двійня (син і дочка) - Скотт Кеннон і Монро Кеннон.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

14:32

Новини Києва

14:14

Сад та город

14:08

Цікаве

