Точна копія: Мерайя Керрі показала, який вигляд має її доросла дочка

Дочка Мераї Керрі дуже схожа на свою матір / Колаж Главред, фото Instagram/mariahcarey

Коротко:

Який вигляд має донька Мераї Керрі

Що вони записали на відео

Дочка Мераї Кері, Монро, стала точною копією своєї матері під час зйомок веселого GRWM у TikTok у вівторок.

Як пише The Daily Mail, 56-річна співачка виховує 14-річних близнюків, Мороккана і Монро, разом зі своїм колишнім чоловіком Ніком Кенноном. У своїх соціальних мережах Мерайя опублікувала зворушливе відео, на якому вони з Монро разом наносять макіяж.

Мерайя Керрі / Instagram

Обидві, одягнені в червоні халати Versace, мати і дочка експериментували з косметикою під час зйомок кумедного ролика.

"GRWM і ікра!", - підписала вона відео.

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв про те, що мама популярної американської співачки Мераї Кері Патриція і сестра Елісон померли в один і той же день на вихідних.

Раніше також американська співачка, авторка пісень і продюсерка Мерайя Керрі з'явилася на публіці. Співачка вийшла заспівати пісню як запрошена зірка на концерті американської реперки Алісси Мішель Стівенс, відомої як Big Latto. Вона могла ледь рухатися

Про персону: Мерайя Керрі Мерайя Керрі стала першою співачкою, чиї перші п'ять синглів потрапили на вершину Американського чарту США Billboard Hot 100. Мерайя є однією з найбільш комерційно успішних виконавиць 1990-x і 2000-х. У Мераї Кері двоє дітей від шлюбу з Ніком Кенноном, двійня (син і дочка) - Скотт Кеннон і Монро Кеннон.

