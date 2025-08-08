Невже пропозиція: донька Кошового заінтригувала обручкою та букетом

Коротко:
- Яким фото поділилася донька Кошового
- Чим воно інтригує
Старша донька українського шоумена і коміка Євгена Кошового та його дружини, танцівниці і дизайнерки Ксенії Кошової Варвара Кошова, здивувала несподіваним фото.
На своїй сторінці в Instagram, юна дівчина показала великий букет червоних троянд і каблучку. Вона ніяк не прокоментувала інтригуючий подарунок, але зазвичай такі фото є стандартним "набором" для пропозиції руки і серця.
Тим часом, Варвара Кошова тільки цього року закінчила школу. На сьогоднішній день дівчинці всього 17 років і навряд чи вона збирається заміж.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, як 9-річна дочка Андрія Бєднякова та Анастасії Короткої після розлучення батьків реагує на нових потенційних партнерів батька.
Також український музичний продюсер Олена Мозгова розповіла про волю покійного батька - легендарного співака і композитора Миколи Петровича Мозгового.
Вас також може зацікавити:
- "Передумала": Євген Кошовий розповів про складне рішення 17-річної Варвари
- Останній дзвоник Варвари Кошової: який вигляд мала старша донька коміка на святі
- Мама-дизайнерка: доросла донька Кошового покрасувалася у сміливій вечірній сукні
Про персону: Варвара Кошова
Варвара Кошова - донька українського коміка і продюсера Євгена Кошового. 17-річна Варвара Кошова привертає увагу шанувальників свого зоряного батька, коміка Євгена Кошового, змалку: вона встигла двічі взяти участь у шоу Голос. Діти, була фіналісткою Нацвідбору на Дитячому Євробаченні-2019, виступала в проєктах Розсміши коміка та Ліга Сміху.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред