Невже пропозиція: донька Кошового заінтригувала обручкою та букетом

Дочка Євгена Кошового Варвара показала незвичайний для юної дівчини подарунок.

https://glavred.net/starnews/neuzheli-predlozhenie-doch-koshevogo-zaintrigovala-kolcom-i-buketom-10688147.html Посилання скопійоване

Варвара Кошова заінтригувала новим фото / Колаж Главред, фото Instagram/kosshevayaa

Коротко:

Яким фото поділилася донька Кошового

Чим воно інтригує

Старша донька українського шоумена і коміка Євгена Кошового та його дружини, танцівниці і дизайнерки Ксенії Кошової Варвара Кошова, здивувала несподіваним фото.

На своїй сторінці в Instagram, юна дівчина показала великий букет червоних троянд і каблучку. Вона ніяк не прокоментувала інтригуючий подарунок, але зазвичай такі фото є стандартним "набором" для пропозиції руки і серця.

відео дня

Варвара Кошова показала цікаві фото / Фото Instagram/ kosshevayaa

Тим часом, Варвара Кошова тільки цього року закінчила школу. На сьогоднішній день дівчинці всього 17 років і навряд чи вона збирається заміж.

Варвара Кошова показала цікаві фото / Фото Instagram/ kosshevayaa

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, як 9-річна дочка Андрія Бєднякова та Анастасії Короткої після розлучення батьків реагує на нових потенційних партнерів батька.

Також український музичний продюсер Олена Мозгова розповіла про волю покійного батька - легендарного співака і композитора Миколи Петровича Мозгового.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Варвара Кошова Варвара Кошова - донька українського коміка і продюсера Євгена Кошового. 17-річна Варвара Кошова привертає увагу шанувальників свого зоряного батька, коміка Євгена Кошового, змалку: вона встигла двічі взяти участь у шоу Голос. Діти, була фіналісткою Нацвідбору на Дитячому Євробаченні-2019, виступала в проєктах Розсміши коміка та Ліга Сміху.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред