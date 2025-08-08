Усім так можна: Могилевська лягла на асфальт у центрі Хрещатика

Співачка Наталя Могилевська вийшла в центр Києва і вляглася на асфальт.

Могилевська показала пікнік на дорозі / Колаж Главред, фото Instagram/nataliya_mogilevskaya

Чому Могилевська влаштувала пікнік у центрі

Яку пісню вона переклала

Українська відома співачка Наталія Могилевська лягла на асфальт навпроти столичного ЦУМу і влаштувала там імпровізований пікнік.

На своїй сторінці в Instagram, вона показала відео, як стелить підстилку просто на асфальт, розкладає все для пікніка і вкладається з келихом просто в центрі столиці.

Виявилося, що імпровізований пікнік - це акція, присвячена виходу української версії пісні "Полюби меня такой". Могилевська переклала свій хіт і заспівала його українською мовою.

Шанувальники співачки оцінили новинку і прокоментували урбаністичний пікнік співачки.

Коментатори оцінили акцію Могилевської / Фото Instagram/nataliya_mogilevskaya

Зазначимо, як повідомляв Главред, Наталя Могилевська не перестає дивувати своїми добрими справами, нещодавно артистка прихистила вісім кошенят, яких знайшла біля супермаркету, і шукала для них господарів. Цього разу Могилевська вирішила допомогти ще одному кошеняті.

А також Наталя Могилевська показала подарунок для молодшої доньки Софії. Як розповіла Наталя, дівчинка спить поруч із нею в кімнаті і настав час придбати для неї ліжечко побільше. Могилевська обрала ліжко зі спортивним майданчиком, тому Софія з нього просто не вилазить.

Про персону: Наталя Могилевська Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

