Усім так можна: Могилевська лягла на асфальт у центрі Хрещатика

Олена Кюпелі
8 серпня 2025, 16:28оновлено 8 серпня, 18:29
Співачка Наталя Могилевська вийшла в центр Києва і вляглася на асфальт.
Могилевська показала пікнік на дорозі
Могилевська показала пікнік на дорозі / Колаж Главред, фото Instagram/nataliya_mogilevskaya

Коротко:

  • Чому Могилевська влаштувала пікнік у центрі
  • Яку пісню вона переклала

Українська відома співачка Наталія Могилевська лягла на асфальт навпроти столичного ЦУМу і влаштувала там імпровізований пікнік.

На своїй сторінці в Instagram, вона показала відео, як стелить підстилку просто на асфальт, розкладає все для пікніка і вкладається з келихом просто в центрі столиці.

відео дня

Виявилося, що імпровізований пікнік - це акція, присвячена виходу української версії пісні "Полюби меня такой". Могилевська переклала свій хіт і заспівала його українською мовою.

Шанувальники співачки оцінили новинку і прокоментували урбаністичний пікнік співачки.

Коментатори оцінили акцію Могилевської
Коментатори оцінили акцію Могилевської / Фото Instagram/nataliya_mogilevskaya

Зазначимо, як повідомляв Главред, Наталя Могилевська не перестає дивувати своїми добрими справами, нещодавно артистка прихистила вісім кошенят, яких знайшла біля супермаркету, і шукала для них господарів. Цього разу Могилевська вирішила допомогти ще одному кошеняті.

А також Наталя Могилевська показала подарунок для молодшої доньки Софії. Як розповіла Наталя, дівчинка спить поруч із нею в кімнаті і настав час придбати для неї ліжечко побільше. Могилевська обрала ліжко зі спортивним майданчиком, тому Софія з нього просто не вилазить.

Про персону: Наталя Могилевська

Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Наталія Могилевська новини шоу бізнесу
Замість сварок - спільні успіхи: Алфьоров - про те, що заважає Україні домовитися з Польщею, Угорщиною та Словаччиною

