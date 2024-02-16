"Мене вже посадили": Олексія Паніна заарештували в РФ

Судові пристави країни-окупанта вирішили не "заморочуватися" з розшуком опального актора.

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Олексія Паніна заочно заарештували за заклики до тероризму / колаж: Главред, фото: instagram.com/alexeypaninn

Публічний осуд війни в Україні та правлячої верхівки країни-окупанта для російського актора Олексія Паніна вилився в кримінальну справу "про заклики до тероризму". Сьогодні в країні на болотах артиста заарештували за ч. 2 ст. 205.2 Кримінального кодексу рф (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання або пропаганда тероризму).

Щоправда, сталося це заочно, адже Панін уже багато років живе за кордоном. У разі, якщо він повернеться в країну на болотах самостійно або шляхом екстрадиції, артист утримуватиметься під вартою 2 місяці. Потім на нього може чекати тюремний термін від 5 до 7 років.

Олексій дізнався про це зі ЗМІ і вже поділився в соціальних мережах, що він думає з цього приводу. В Instagram-сторіс він заявив, що щасливий читати про себе такі новини з "країни неляканих ідіотів", адже це означає, що він усе робить правильно.

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"Сплю, нікого не чіпаю, а виявляється, що мене в Москві вже заарештували. "Сиджу за ґратами в темниці сирій, вигодуваний у неволі орел молодий". Країна неляканих ідіотів якась. Стаття від 5 до 7 років. Мені тільки незрозуміло, чому так мало? А де гей-пропаганда, де дискредитація російської армії і образа всяких путіних і всіх цих інших?" - поглумився над пропагандистами актор.

Раніше Олексія Паніна оголосили в розшук у РФ, і реакція актора на таку новину явно не збіглася з припущеннями країни-агресора. Насамперед він порадів за Путіна.

Також Олексій Панін засвітився в міцних обіймах Вєрки Сердючки під час концерту артистки в Іспанії. Актор вийшов на сцену у футболці з антипутінським гаслом.

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