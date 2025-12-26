Рус
"Повинні зважити наслідки": в РФ перейшли до погроз Польщі, що сталося

Анна Косик
26 грудня 2025, 11:08
В МЗС Росії не добирали слів у сторону польського керівництва.
Захарова, польша
Захарова "накинулась" на Польщу / Колаж: Главред, фото: pixabay, МЗС РФ

Головне:

  • Росіяни не хочуть покидати останнє консульство в Польщі
  • Захарова погрожує Варшаві болючими наслідками через нібито захоплення консульства

Речниця Міністерства закордонних справ країни-агресорки Росії Марія Захарова почала погрожувати Польщі "наслідками" через нібито спробу захопити консульство РФ.

Як повідомило видання RMF24, справа в тому, що після двох диверсій на залізниці Польща вирішила закрити останнє консульство Росії у Гданську. Це, схоже, неабияк обурило російську чиновницю.

відео дня

Росіяни не хочуть покидати консульство у Польщі

Рішення Варшави передбачає, що росіяни, які працювали у консульстві, мали б покинути його будівлю до кінця дня ще 23 грудня. Однак вони відмовляються це робити.

Мерія Гданська лише отримала від росіян повідомлення, що у будівлі буде залишатися "адміністративно-технічний співробітник". Також представники РФ заявляють, що хоч консульство і закрили, та правило користування будівлею Росія за собою зберігає.

"Ті, хто хоче "захопити" будівлю Генерального консульства Росії в Гданську, повинні ретельно зважити наслідки такого кроку... Я думаю, що вже є багато прикладів того, як реагує Росія і наскільки болючими є ці реакції для тих, хто вчиняє несправедливість щодо нашої країни", – наголосила Захарова.

Захарова не вперше погрожує Польщі

Главред писав, що у листопаді 2024 року речниця МЗС РФ вибухнула погрозами на адресу Варшави і Вашингтона через американську базу ПРО в Польщі. За її словами, вона "давно увійшла до числа пріоритетних цілей для потенційного ураження російськими військами".

За словами Захарової, Захід багато років підтягує до російських рубежів військову інфраструктуру НАТО, і це є "деструктивною практикою" та підвищує рівень ядерної небезпеки.

Заяви Захарової - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що речниця МЗС РФ стверджувала, що росіяни офіційно заперечують факт викрадення українських дітей і висунули умову для подальших переговорів з Україною.

Раніше Захарова заявила, що Росія не визнає юрисдикції Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України. Для РФ робота цього трибуналу, а також будь-які його рішення, будуть "нікчемними" та юридично нечинними.

Напередодні речниця міністерства закордонних справ РФ назвала президента України Володимира Зеленського "клоуном" і "невдахою" після його критики на адресу російської делегації після переговорів у Стамбулі.

Про персону: Марія Захарова

Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ.

Як центральна фігура урядової пропаганди, вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тому вона підтримувала дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.

Російська чиновниця нерідко фігурує у міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а у пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Польщі консульство РФ Марія Захарова
