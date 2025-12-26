Рус
Сарделька в лусці: Захарову висміяли за розповнілу фігуру

Олена Кюпелі
26 грудня 2025, 11:29
Пресалкашу Захарову висміяли за її новорічний образ.
Захарова
Захарова показалася в ошатній сукні / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

  • Як зараз виглядає Захарова
  • Що пишуть росіяни

У терористичній Росії висміяли Марію Захарову - путіністку, чиновницю і довірену особу терориста Путіна, яку негласно заведено називати "пресалкаше".

Її не раз висміювали за її злегка алкоголічне одутлувате обличчя і таку ж поведінку. Не дарма до неї приклеїлася така "кличка" і в самій РФ.

Відповідними фото поділився пропагандистський телеграм-канал "Не Малахов".

Захарову висміяли за її зовнішній вигляд
Захарову висміяли за її зовнішній вигляд / Фото НЕ Малахов
Захарову висміяли за її зовнішній вигляд
Захарову висміяли за її зовнішній вигляд / Фото НЕ Малахов

У коментарях буквально почалася "битва", хто більше і дотепніше обговорить вбрання Захарової.

Народ "великої держави" обсміяв те, як погладшала Захарова і який безглуздий вигляд вона має в обтислій сукні.

У мережі висміяли образ Захарової
У мережі висміяли образ Захарової / Скріншот Телеграм

Раніше Главред розповідав, що відома українська акторка Наталка Денисенко на Різдво вирушила до Чернігова, щоб провести час із сім'єю і потрапила під обстріл РФ.

Раніше також син Тіни Кароль Веніамін Огір розчулив зіркову маму несподіваною появою на її концерті в Різдво. Як виявилося, Веніамін приїхав в Україну, щоб провести свято з родиною. Цього дня Тіна виступала у Львові, і син не упустив шансу зробити мамі сюрприз.

Про персону: Марія Захарова

Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ.

Як центральна фігура урядової пропаганди вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тож вона підтримувала дії та політику, що підриває територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Російська чиновниця нерідко фігурує в міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а в пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.

