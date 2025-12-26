Пресалкашу Захарову висміяли за її новорічний образ.

Захарова показалася в ошатній сукні / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

У терористичній Росії висміяли Марію Захарову - путіністку, чиновницю і довірену особу терориста Путіна, яку негласно заведено називати "пресалкаше".

Її не раз висміювали за її злегка алкоголічне одутлувате обличчя і таку ж поведінку. Не дарма до неї приклеїлася така "кличка" і в самій РФ.

Відповідними фото поділився пропагандистський телеграм-канал "Не Малахов".

Захарову висміяли за її зовнішній вигляд / Фото НЕ Малахов

Захарову висміяли за її зовнішній вигляд / Фото НЕ Малахов

У коментарях буквально почалася "битва", хто більше і дотепніше обговорить вбрання Захарової.

Народ "великої держави" обсміяв те, як погладшала Захарова і який безглуздий вигляд вона має в обтислій сукні.

У мережі висміяли образ Захарової / Скріншот Телеграм

Про персону: Марія Захарова Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ. Як центральна фігура урядової пропаганди вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тож вона підтримувала дії та політику, що підриває територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Російська чиновниця нерідко фігурує в міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а в пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.

