Сарделька в лусці: Захарову висміяли за розповнілу фігуру

Коротко:
- Як зараз виглядає Захарова
- Що пишуть росіяни
У терористичній Росії висміяли Марію Захарову - путіністку, чиновницю і довірену особу терориста Путіна, яку негласно заведено називати "пресалкаше".
Її не раз висміювали за її злегка алкоголічне одутлувате обличчя і таку ж поведінку. Не дарма до неї приклеїлася така "кличка" і в самій РФ.
Відповідними фото поділився пропагандистський телеграм-канал "Не Малахов".
У коментарях буквально почалася "битва", хто більше і дотепніше обговорить вбрання Захарової.
Народ "великої держави" обсміяв те, як погладшала Захарова і який безглуздий вигляд вона має в обтислій сукні.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред розповідав, що відома українська акторка Наталка Денисенко на Різдво вирушила до Чернігова, щоб провести час із сім'єю і потрапила під обстріл РФ.
Раніше також син Тіни Кароль Веніамін Огір розчулив зіркову маму несподіваною появою на її концерті в Різдво. Як виявилося, Веніамін приїхав в Україну, щоб провести свято з родиною. Цього дня Тіна виступала у Львові, і син не упустив шансу зробити мамі сюрприз.
Вас також може зацікавити:
- "Маша, досить пити": опухла і червона Захарова з'явилася на похоронках Кіркорова
- Так тримати: Захарова поставила в приклад Аллу Пугачову всім росіянам
- Заплуталася у брехні: Захарова осоромилася заявою про удари по містах України
Про персону: Марія Захарова
Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ.
Як центральна фігура урядової пропаганди вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тож вона підтримувала дії та політику, що підриває територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.
Російська чиновниця нерідко фігурує в міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а в пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред