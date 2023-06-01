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"Звертаюся до керівника СБУ": Панін просить помилування за фразу "Крим - наш"

Анна Підгорна
1 червня 2023, 21:21 оновлено 1 червня, 21:31
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Олексій Панін готовий приїхати в Україну, щоб реабілітувати своє ім'я за помилки, вчинені ним під впливом російської пропаганди.
Олексій Панін, карта України
Олексій Панін просить викреслити його з чорних списків в Україні / колаж: Главред, фото: instagram.com/actor.panin, pixabay.com

Російський актор Олексій Панін був нещодавно оголошений у федеральний розшук в країні-окупанті за "виправдання тероризму". З самого початку повномасштабної війни він публічно критикує владу країни на болотах та її рішення, а також висловлює відкриту проукраїнську позицію.

Щоправда, такою позиція Паніна була не завжди. У 2014 році артист підтримав анексію Криму, за що був занесений в чорний список в Україні. Також на нього завели кримінальну справу.

Зараз актор визнає свої помилки і вважає, що його варто реабілітувати в нашій країні. Він записав відеозвернення до керівника СБУ України з проханням виключити його зі списку осіб, які становлять загрозу нашій країні. Ролик був опублікований в Telegram- каналі Паніна, з припискою, що він готовий прилетіти в Україну та дати пояснення в суді, якщо буде потрібно.

відео дня

"Хочу звернутися до керівника СБУ України. Звернувся б до Володимира Зеленського, але ми з ним не знайомі. Дуже смішна історія вийшла. У 2014 році на мене в Україні порушили кримінальну справу про посягання на територіальну цілісність країни. Правильно зробили, насправді. Тому що в 2014 році я був абсолютно дурний і наївний хлопчик. Ну не хлопчик вже, але одним словом дурник. І мав необережність в силу своєї дурості і під впливом алкоголю бігати з російським прапором і кричати: "Крим – наш". Щиро шкодую, що я був такий же, як і багато росіян, зомбований", - заявляє актор.

Він також зазначає, що йому не потрібен ні притулок, ні похвала, ні матеріальна підтримка за його проукраїнські переконання, лише відновлення чесного імені: "На мене зараз в Росії порушено кримінальну справу, я перебуваю в розшуку, тому що з першого дня війни я не підтримую вбивцю і злочинця Путіна. Досі в Україні я перебуваю в списках осіб, які є загрозою для країни. Я впевнений, що це - помилка. Списки оновлюються, напевно, просто мене звідти не викреслили. Мені нічого не потрібно від Києва. Дивно, що я все ще перебуваю в цих списках".

Нагадаємо, раніше Олексій Панін в інтерв'ю Дмитру Гордону зміг зізнатися - він був упевнений, що РФ не зважиться на війну. А коли російські окупанти вторглися на територію України, до останнього сподівався, що це послужить для росіян сигналом до того, щоб повалити нині діючу владу і припинити військові дії.

Також Панін розповів, чому багато росіян підтримують війну Путіна в Україні. В інтерв'ю українській ведучій Наташі Влащенко Панін відповів на питання, як подібне беззаконня можна підтримувати.

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