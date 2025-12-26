Арнольд Шварценеггер возз'єднався з эксдружиною після скандального розлучення

Марія Шрайвер народила Залізному Арні чотирьох дітей.

Арнольд Шварценеггер зараз - актор засвітився з ексдружиною Марією Шрайвер / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У 2011 році Шварценеггер потрапив у скандал через свою невірність дружині

14 років потому пара може без зайвих драм перебувати поруч

Актор, бодібілдер та ексгубернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер потрапив у величезний скандал у 2011 році: після оголошення ним про завершення 25-річного шлюбу з Марією Шрайвер спливла інформація про те, що зірка має позашлюбного сина. Ба більше - хлопчик, якого назвали Джозефом, з'явився на світ лише на кілька днів пізніше за молодшого сина Шварценеггера та Шрайвер Крістофера. Таким чином з'ясувалося, що Марія була вагітною в той самий час, що й Мілдред Пенья - коханка Арнольда і хатня робітниця Шварценеггерів.

Однак бурхливе особисте життя Залізного Арні та його пікантні деталі не стали причиною для розколу в родині. Навіть після розлучення Шварценеггер і Шрайвер разом беруть активну участь у житті спільних дітей, і відвідують сімейні події.

Наприклад, колишнє подружжя возз'єдналося на Дні народження їхнього первістка - доньки Кетрін. Дівчина у своєму блозі в Instagram опублікувала фото з батьками - Марія та Арнольд зі щасливими посмішками позують поруч із донькою.

Арнольд Шварценеггер зараз - актор засвітився з ексдружиною Марією Шрайвер / фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Раніше Главред розповідав, що Шер готується "зав'язати вузлик" з молодшим на 40 років бойфрендом. Весілля співачка планує навесні - до свого 80-річного ювілею.

Також стало відомо, що зірка "Сексу у великому місті", 69-річна англо-канадська акторка Кім Кеттролл, вийшла заміж. Це четвертий шлюб "Саманти Джонс".

Про персону: Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер - культурист, актор і політичний діяч. П'ятиразовий володар титулу "Містер Всесвіт" і семиразовий - "Містер Олімпія", засновник конкурсу бодібілдингу "Арнольд Класік". 38-ий губернатор американського штату Каліфорнія (2003-2011). Володар премій "Золотий глобус" (1977), "Сатурн" (1992) та іменної зірки на голлівудській Алеї слави. Найвідоміші кінороботи: "Конан-варвар" (1982), "Хижак" (1987), "Згадати все" (1990), серія фільмів "Термінатор".

