Представниця російського МЗС виглядає старою і спитою.

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Старіюча Марія Захарова / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Захарова набредила нову промову на похороні

Як вона виглядала

Представниця російського терористичного МЗС Марія Захарова, яка славиться особливою ненавистю до України та українців, з'явилася на похороні ще одного старого путініста - Бедроса Кіркорова.

Як відомо, його поховали 21 березня в терористичній Москві.

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Захарова приїхала на прощання з путіністом і говорила чергову маячню про об'єднання народів. Вона сказала, що він "поклав своє життя на це". Крім того, за словами Захарової, Кіркоров "поклав серце", щоб відстояти в Болгарії "пам'ятник Альоші".

Захарова - обличчя Росії в міжнародних колах / Фото РосЗМІ

Самі ж росіяни стали писати коментарі про те, що Захаровій пора припиняти зловживати алкоголем.

Росіяни "в захваті" від Захарової / Скріншот Стархіт

Росіяни "в захваті" від Захарової / Скриншот Стархіт

Росіяни "в захваті" від Захарової / Скриншот Стархіт

Захарову давно підозрюють в алкоголізмі / Фото РосЗМІ

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше писав Главред, 18 березня російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, повідомив про смерть свого батька Бедроса Кіркорова. "Я більше не дитина. Сьогодні, 18 березня 2025 року о 15:37, пішов з життя мій тато - Народний Артист Росії Бедрос Кіркоров, але з серця ти не підеш ніколи", - написав путініст на своїй сторінці в Instagram.

Раніше, співачка Лайма Вайкуле заявила, що пам'ятники радянським солдатам не мають художньої цінності, тому їх потрібно зносити. Таке висловлювання викликало істерику представниці російського МЗС Марії Захарової. За її словами, Вайкуле "не розуміє, що говорить", а бажання співачки позбутися радянської спадщини вона назвала "варварством".

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Хто такий Бедрос Кіркоров? Бедрос Кіркоров - болгарський, радянський і російський естрадний співак, народний артист Російської Федерації (2012). Батько співака Філіпа Кіркорова.

Бедрос Кіркоров підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і вважає, що російський диктатор Путін робить усе можливе для своєї країни.

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