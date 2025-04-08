Так тримати: Захарова поставила Аллу Пугачову у приклад всім росіянам

Тепер Захарова ставить у приклад Аллу Пугачову своїм співгромадянам.

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Захарова накинулася на Пугачову / Колаж Главред, фото Instagram/alla_orfey, Kommersant

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Від чого знову завелася Марія Захарова

Що вона набрехала на адресу Пугачової

Офіційний представник МЗС терористичної Росії, українофобка Марія Захарова повідомила про те, що популярна російська співачка Алла Пугачова отримала унікальну народну любов, але "не оцінила цей дар".

Захарова - обличчя Росії в міжнародних колах / Фото РосЗМІ

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Захарова, яка є однією з винуватиць війни в Україні та потенційною "клієнткою" Гаазького суду, заявила, що Пугачова, яка не підтримала військового нападу на Україну, не оцінила та знехтувала "народною любов'ю". "Не можу сказати, не хочу засуджувати, але, щоб для нас усіх це стало уроком", - додала вона.

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Марія Захарова / Скриншот

На думку Захарової, така ситуація має стати прикладом для всіх людей, які змушені зробити "важливий вибір" (підтримувати війну і вбивства мирних українців - авт.), щоб "не потрапляти в подібні пастки".

"Я вважаю, що єдине, для чого подібні речі й даються в житті - щоб ми на них вчилися. Тому що це дійсно приклад дуже страшний", - вважає Захарова.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, гуморист Максим Галкін порадував шанувальників свіжим фото Алли Пугачової. На фото Пугачова позує в кріслі на тлі басейну і пальм у костюмі жовтого кольору. Також співачка доповнила образ беретом і сонцезахисними окулярами.

А також нещодавно Алла Пугачова вирушила в ресторан, але там потрапила в неприємну ситуацію. Як заявив ізраїльський політик Яків Кедмі, Примадонну не прийняли в ресторані через те, що не було вільного столика і вона вступила в перепалку з офіціанткою.

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Хто така Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

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