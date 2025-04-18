Заплуталася у брехні: Захарова оконфузилась заявою про удари по містах України

Речниця російського МЗС підставила Міноборони країни-агресорки.

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Захарова намагалась виправдати дії РФ, однак оскандалилась / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram, МЗС Росії

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Захарова сплутала неправдиву версію щодо удару РФ по Сумах

Речниця МЗС своєю обмовкою підтвердила, що Росія бреше про цілі ударів по Україні

Офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова під час брифінгу оскандалилась заявою щодо удару країни-агресорки Росії по Сумах. Відео відповідного інциденту оприлюднили у Мережі.

Захарова заявила, що армія РФ 13 квітня вдарила по ресторану "Магеллан" у Сумах, де, за її версією, була "сходка" командування ЗСУ з деякими невідомими "західними кураторами".

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Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео, як Захарова оконфузилась на брифінгу:

Однак насправді 13 квітня окупанти вдарили по людній вулиці у Сумах, зачепивши кілька адмінбудівель. Натомість по ресторану "Магеллан" ворог вдарив ще 4 квітня.

Головна помилка представниці МЗС Росії була в тому, що цей заклад розташований не у Сумах, а в Кривому Розі. До речі, тоді його пошкодило лише ударною хвилею, а ворожі ракети вибухнули прямо на дитячому майданчику.

Скандальні заяви Захарової - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що речниця російського МЗС раніше заявляла, що розміщення миротворчих сил на території України стане приводом для прямого зіткнення Росії та НАТО.

Напередодні Марія Захарова вибухнула погрозами на адресу Варшави і Вашингтона. За її словами, американська база ПРО в Польщі "давно увійшла до числа пріоритетних цілей для потенційного ураження російськими військами".

Нещодавно також Захарова вийшла із заявою, що Росія вимагає скасування рішення Бухарестського саміту НАТО від 2008 року щодо обіцянки прийняти Україну до складу альянсу в майбутньому.

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Хто така Марія Захарова Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ. Як центральна фігура урядової пропаганди, вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тому вона підтримувала дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Російська чиновниця нерідко фігурує у міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а у пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.

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