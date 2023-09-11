Найсексуальніший чоловік у світі таємно одружився - ЗМІ

Кріс Еванс та Альба Баптіста постаралися зберегти церемонію в найсуворішому секреті.

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Кріс Еванс та Альба Баптіста одружилися / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/alba.baptista

42-річний американський актор, "Капітан Америка" і найсексуальніший чоловік 2022-го року за версією журналу People Кріс Еванс став законним чоловіком дівчини, яку вважає своєю мрією - 26-річної португальської акторки Альби Баптісти.

У травні стали ходити чутки, що пара, яка, ймовірно, перебувала у відносинах з кінця 2021 року, готується до весільної церемонії в Массачусетсі - рідному штаті Еванса, де кохані живуть разом. За прогнозами одруження призначили на кінець літа 2023.

Тепер видання PageSix заявляє, що весілля вже відбулося. Актори провели церемонію в своєму будинку в Бостоні. Серед запрошених були лише найближчі родичі та друзі.

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Відзначається, що на весіллі діяли дуже жорсткі правила конфіденційності: на вході гостей просили здати мобільні телефони, щоб вони не вели заборонену фото- і відеозйомку. Також вони підписували договір про нерозголошення.

Раніше стало відомо, що вагітна Кардашьян загриміла лікарню. 44-річна Кортні на останньому триместрі перенесла операцію - четвертий малюк дається світській левиці з великими труднощами.

Також ЗМІ повідомили, що 83-річний Аль Пачіно розійшовся з подругою через 3 місяці після народження сина. Нур Альфаллах, яка була змушена доводити батьківство дитини, планує судитися за опіку над малюком.

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