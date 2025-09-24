Чудова форма в 44 роки: що робить зі своїм тілом Кім Кардаш'ян

Американська знаменитість також розповіла, що сильно дратує її тренера з фітнесу.

Кім Кардаш'ян поділилася секретом краси / колаж: Главред, фото: instagram.com/kimkardashian

Коротко:

Як підтримує своє тіло знаменитість

Скільки разів на тиждень вона тренується

Кім Кардаш'ян тренується по півтори години щодня, щоб підтримувати свою фізичну форму у свої 44 роки.

Зірка реаліті-шоу детально розповіла про свою програму тренувань, яка в основному складається з силових тренувань, пише Page Six.

"Я - досвідчена важкоатлетка, тому працюю з великою вагою", - розповіла вона. "У мене були проблеми зі спиною, тому мені довелося скорегувати деякі тренування, але мені потрібно тренувати нижню частину тіла, щоб залишатися в тонусі. Кілька днів я треную верхню частину тіла".

Кім Кардаш'ян у шикарній формі/ Instagram

Кардаш'ян розповіла, що зазвичай вибирає певну частину тіла, на якій зосереджується, і тренує її весь день.

"Я займаюся півтори години на день, займаючись силовими вправами, розтяжкою і трохи кардіо", - поділилася вона. "Я обожнюю пілатес... Помічаю, що якщо не займатися пілатесом хоча б раз на тиждень, то відчуваю біль у спині".

"Мені безумовно потрібні ці вправи на витягування і розтяжку", - додала вона.

Мати чотирьох дітей розповіла, що займається спортом вранці, але зізналася, що легко відволікається.

Кім Кардаш'ян шикарна в купальнику/ Instagram

"Я з тих дратівливих людей, які постійно перевіряють телефон під час тренування і відповідають людям", - сказала вона. "Упевнена, це дуже дратує мого тренера".

Що стосується того, що піднімає їй настрій, вона любить тренуватися під музику Джастіна Бібера. Але вона також зазначила, що будь-які танцювальні тренування або гаряча йога - не для неї.

Нагадаємо, раніше Кардаш'ян потрапила в скандал. Зокрема, вона отримала негативну реакцію за те, що виставила "брудну" сумку Hermès Birkin на сімейному сайті перепродажу під назвою Kardashian Kloset.

Раніше також стало відомо про те, що вже майже 20 років світська левиця і бізнесвумен Кім Кардаш'ян страждає на невиліковне аутоімунне захворювання- псоріаз. Над кланом знаменитостей часто жартують через любов до фотошопу, але свою хворобу Кім показує без прикрас.

Про персону: Кім Кардаш'ян Кім Кардаш'ян - американська зірка реаліті-шоу, актриса, підприємець. Світової популярності набула після виходу популярного реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян", пише Вікіпедія.

