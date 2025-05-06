Кім Кардаш'ян накинулася на охоронця за сукню: що той зробив

Кім Кардаш'ян вилаяла власного охоронця за свою сукню.

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Кім Кардаш'ян / колаж: Главред, фото: instagram.com/kimkardashian

Коротко:

Що сталося на вечорі Met Gala 2025

На кого розлютилася Кім Кардаш'ян

Голівудська світська діва Кім Кардаш'ян вилаяла охоронця за те, що він наступив їй на сукню, коли вона прямувала на Met Gala 2025.

Як пише Page Six, 44-річну засновницю Skims помітили, як вона вичитувала одного зі своїх охоронців, коли вона та її 11-річна донька Норт Вест залишали шикарний готель Ritz-Carlton у Нью-Йорку.

відео дня

Кім Кардаш'ян / Instagram

У відео на TikTok, яке стало вірусним, можна побачити, як мама двох дітей виходить з готелю до натовпу шанувальників і папараці, коли охоронець випадково спотикається об шлейф її пошитого на замовлення вбрання Chrome Hearts.

Хоча широкі поля її шкіряного фетрового капелюха закривали більшу частину її обличчя, Кардаш'ян кинула на чоловіка сердитий погляд після інциденту.

"Ти можеш дивитися, куди наступаєш?" - нібито сказала Кардаш'ян чоловікові, повідомила експертка з читання по губах Нікола Хіклінг.

Кім Кардаш'ян / Instagram

За кілька миттєвостей зірка "Сімейки Кардаш'ян" застрибнула в машину, яка чекала на неї, і везла її до Метрополітен-музею.

Під час найважливішого вечора моди, темою якого було "Superfine: Tailoring Black Style", Кардаш'ян з'явилася в корсетному комплекті Chrome Hearts, що демонструє сміливий облягаючий образ.

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Нагадаємо, раніше Кардаш'ян потрапила в скандал. Зокрема, вона отримала негативну реакцію за те, що виставила "брудну" сумку Hermès Birkin на сімейному сайті перепродажу під назвою Kardashian Kloset.

Раніше також стало відомо про те, що вже майже 20 років світська левиця і бізнесвумен Кім Кардаш'ян страждає на невиліковне аутоімунне захворювання- псоріаз. Над кланом знаменитостей часто жартують через любов до фотошопу, але свою хворобу Кім показує без прикрас.

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Хто така Кім Кардаш'ян Кім Кардаш'ян - американська зірка реаліті-шоу, актриса, підприємець. Світової популярності набула після виходу популярного реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян", пише Вікіпедія.

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