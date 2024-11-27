Народила первістка в 53 роки: популярна російська актриса вперше стала мамою

Актриса комедійного шоу багато років тому вирішила заморозити свої яйцеклітини.

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Марина Федунків стала мамою у 53 / Колаж Главред, фото Стархіт, КП

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Як актриса змогла народити в 53

Як готувалася стати матір'ю

Популярна російська акторка, зірка Comedy Woman та її чоловік, італійський бізнесмен Стефано Маджі, вперше стали батьками.

Усе б нічого, тільки ось "молодій" російській матері на момент народження дитини виповнилося 53 роки. Як пише російський пропагандистський ресурс Стархіт, Марина Федунків заморозила свої яйцеклітини ще до заміжжя з італійцем.

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"Я дуже відповідально у своїй голові підходила до цього моменту. Ті ж яйцеклітини заморозила саме з таким прицілом. І усвідомлювала: може так статися, що ця ідея ніколи не реалізується. Із чоловіками мені не щастило, як ви знаєте. Дітей від своїх колишніх мені народжувати не хотілося. У якийсь момент я всі думки про материнство прибрала з голови, максимально забила графік роботою, щоб не думати на цю тему. А потім і зовсім перестала гостро переживати: ну, не станеться - і не станеться", - розговорилася артистка.

Пара поки що ретельно приховує дитину від сторонніх очей.

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Як раніше писав Главред, юрист і телеведуча Інна Мірошниченко, яка, незважаючи на складнощі, ділиться історією усиновлення у своїй соціальній мережі Instagram, уперше розповіла про те, що трапилося з батьками їхньої другої прийомної доньки Ангеліни.

Раніше також російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує страшне терористичне вторгнення РФ в Україну, зробив несподіване зізнання. Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, виявилося, що боягузливий і малодушний "король" російської естради народився... мертвим. мертвим.

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