Чоловіка Собчак назвали "хтивим": що сталося

Престаріла путіністка Тализіна назвала чоловіка Собчак "хтивим".

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Тализіна озвіріла на чоловіка Собчак / Колаж Главред, фото Instagram/sobchak, Москва 24

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Що сказала Тализіна

Чому вона вважає чоловіка Собчак хтивим

89-річна акторка-путіністка Валентина Тализіна, яка підтримує військове вторгнення Росії в Україну, визвірилася на чоловіка російської пропагандистки Ксенії Собчак, режисера Костянтина Богомолова.

Як пише російське пропагандистське видання Стархіт, стара путіністка Тализіна назвала його "хтивим". "Богомолов - хтивий режисер, - вважає Тализіна. - Є діячі, які займаються високим мистецтвом, а все, що робить Костянтин, - це нижній поверх".

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До речі, нещодавно по постановнику пройшовся і 61-річний фанат війни та вбивств, "побожний" російський актор Дмитро Пєвцов. Депутат вважає Богомолова "негідним високих посад", називаючи його творчість богохульством.

"Культура про нього пише тільки тому, що все продається і купується. Зараз такий час, що можна одній людині, яка жодного стосунку до театру не має взагалі, дати три театри. У нас можна тільки реготати і сміятися з приводу кадрових рішень", - заздрить Пєвцов.

Зазначимо, що з початком нападу терористичної Росії на Україну, Тализіна зайняла активну позицію, в якій стала на бік своєї агресивної батьківщини - Росії.

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що в програмі на одному з пропагандистських каналів літня актриса взяла на себе сміливість дати Пугачовій пораду. Але щось пішло не так, і рекомендація перетворилася на погрозу страти.

Нагадаємо, раніше скандально відомий своєю підтримкою злочинів путінського режиму актор і депутат Держдуми країни-агресора Дмитро Пєвцов потрапив у конфуз, під час свого концерту в підмосковній жіночій в'язниці. Відповідний відеозапис було опубліковано в Мережі.

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Хто така Ксенія Собчак Ксенія Собчак - російська журналістка, пропагандистка, теле- і радіоведуча, акторка, сценаристка, продюсерка кіно і телебачення. Дочка першого мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака і сенатора Людмили Нарусової.

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