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Мірошниченко розповіла, куди поділися батьки їхньої прийомної доньки Ангеліни

Олена Кюпелі
27 листопада 2024, 10:34
474
Інна Мірошниченко дала велике інтерв'ю, де поділилася подробицями свого життя і роботи.
Ангеліна Мірошниченко зі своєю сестрою
Ангеліна Мірошниченко зі своєю сестрою / Колаж Главред, фото Instagram/inna_mi

Ви дізнаєтеся:

  • Що сталося з батьками Ангеліни
  • Який шлях пройшла дівчинка
  • Чому її забрали від біологічних батьків

Юристка і телеведуча Інна Мірошниченко, яка незважаючи на складнощі, ділиться історією усиновлення у своїй соціальній мережі Instagram, уперше розповіла про те, що сталося з батьками їхньої другої прийомної доньки Ангеліни.

В інтерв'ю Аліні Дротюк вона розповіла, що біологічні батьки Ангеліни були сиротами з непростим минулим. Пара росла і познайомилася в інтернаті.

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"У Ангеліни батьки теж сироти. Вони вдвох потрапили до інтернату з різних причин. Хтось осиротів, у когось батьки пиячили і померли. Діти жили в закладі абсолютно демотивовані. Заклад їх руйнує і калічить. Вони не отримували належної освіти, не отримали знань і отримали ментальну інвалідність. Інтелект не розвинувся. Але вони випускаються з цього закладу, одружуються і народжується дитина", - розповідає вона.

Мірошниченко ділиться, що дівчинку у 2 місяці забрали в батьків і "поставили хрест" на ній.

"У два місяці дитину вилучили, бо вона голодувала. Вони знову влаштовуються в інтернатний заклад. А там не дозволено проживати з дитиною, навіть якщо ти хочеш. Її направляють у дитячий будинок. Там він росте як "дитина людей із ментальною інвалідністю". І одразу на ній ставлять хрест, що вона виросте такою ж. Але юридично батьків не можуть позбавити прав, бо вони не те, що не хочуть, а не можуть виконувати. А вони дуже хочуть, але не можуть", - пояснила адвокат.

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Раніше Главред писав про те, що Інна Мірошниченко шокувала кадрамиі подробицями того, як живуть діти в одному з інтернатів.

Раніше також стало відомо, що Інна Мірошниченко показала, що любов зробила з їхнім прийомним сином. Вона також виклала дві світлини, які показують разючу різницю та демонструють, що любов може зробити з дитячим сердечком.

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Хто така Інна Мірошниченко?

Інна Мірошниченко - українська юристка та блогерка, дружина популярного ведучого та шоумена Тимура Мірошниченка. Разом пара виховує двох біологічних дітей - Мію та Марко, і двох прийомних - сина Марселя та доньку Ангеліну. Інна веде блог про життя багатодітної мами, підвищує обізнаність суспільства про особливості усиновлення дітей в Україні.

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