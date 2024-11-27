Мірошниченко розповіла, куди поділися батьки їхньої прийомної доньки Ангеліни

Інна Мірошниченко дала велике інтерв'ю, де поділилася подробицями свого життя і роботи.

https://glavred.net/starnews/miroshnichenko-rasskazala-kuda-delis-roditeli-ih-priemnoy-docheri-angeliny-10617749.html Посилання скопійоване

Ангеліна Мірошниченко зі своєю сестрою / Колаж Главред, фото Instagram/inna_mi

Ви дізнаєтеся:

Що сталося з батьками Ангеліни

Який шлях пройшла дівчинка

Чому її забрали від біологічних батьків

Юристка і телеведуча Інна Мірошниченко, яка незважаючи на складнощі, ділиться історією усиновлення у своїй соціальній мережі Instagram, уперше розповіла про те, що сталося з батьками їхньої другої прийомної доньки Ангеліни.

В інтерв'ю Аліні Дротюк вона розповіла, що біологічні батьки Ангеліни були сиротами з непростим минулим. Пара росла і познайомилася в інтернаті.

відео дня

"У Ангеліни батьки теж сироти. Вони вдвох потрапили до інтернату з різних причин. Хтось осиротів, у когось батьки пиячили і померли. Діти жили в закладі абсолютно демотивовані. Заклад їх руйнує і калічить. Вони не отримували належної освіти, не отримали знань і отримали ментальну інвалідність. Інтелект не розвинувся. Але вони випускаються з цього закладу, одружуються і народжується дитина", - розповідає вона.

Мірошниченко ділиться, що дівчинку у 2 місяці забрали в батьків і "поставили хрест" на ній.

"У два місяці дитину вилучили, бо вона голодувала. Вони знову влаштовуються в інтернатний заклад. А там не дозволено проживати з дитиною, навіть якщо ти хочеш. Її направляють у дитячий будинок. Там він росте як "дитина людей із ментальною інвалідністю". І одразу на ній ставлять хрест, що вона виросте такою ж. Але юридично батьків не можуть позбавити прав, бо вони не те, що не хочуть, а не можуть виконувати. А вони дуже хочуть, але не можуть", - пояснила адвокат.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що Інна Мірошниченко шокувала кадрамиі подробицями того, як живуть діти в одному з інтернатів.

Раніше також стало відомо, що Інна Мірошниченко показала, що любов зробила з їхнім прийомним сином. Вона також виклала дві світлини, які показують разючу різницю та демонструють, що любов може зробити з дитячим сердечком.

Вас також може зацікавити:

Хто така Інна Мірошниченко? Інна Мірошниченко - українська юристка та блогерка, дружина популярного ведучого та шоумена Тимура Мірошниченка. Разом пара виховує двох біологічних дітей - Мію та Марко, і двох прийомних - сина Марселя та доньку Ангеліну. Інна веде блог про життя багатодітної мами, підвищує обізнаність суспільства про особливості усиновлення дітей в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред