Покійний Курт Кобейн уперше став дідусем - 32-річна Френсіс народила первістка

Американська художниця і модель Френсіс Бін Кобейн, єдина донька музиканта Курта Кобейна, вперше стала мамою. Про це 32-річна спадкоємиця повідомила у своєму блозі в Instagram.
Кобейн опублікувала перші знімки малюка - у неї народився син, якого вона назвала Ронін Вокер Кобейн Гоук. Хлопчик з'явився на світ ще 17 вересня.
"Ласкаво просимо у світ, найпрекрасніший син. Ми любимо тебе понад усе на світі", - підписала фото Френсіс.
Батьком Роніна став Райлі Гоук - професійний скейтбордист. Кобейн почала зустрічатися з ним 2021 року, а восени 2023 року пара офіційно одружилася. Для Френсіс Бін Кобейн це - другий шлюб. Раніше вона була одружена з музикантом Ісаєм Сільвою - з 2014 по 2016 рік.
Хто така Френсіс Бін Кобейн?
Френсіс Бін Кобейн - американська художниця і модель. Єдина дитина музикантів Курта Кобейна і Кортні Лав, повідомляє Вікіпедія. Хрещена донька акторки Дрю Беррімор і фронтмена гурту R.E.M. Майкла Стайпа. Виступала виконавчою продюсеркою документального фільму, який був присвячений життю Курта Кобейна - "Курт Кобейн: Чортів монтаж" (2015).
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