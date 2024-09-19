Скандальна блогерка Верба зі складнощами народила первістка

Скандальна блогерка Юлія Верба, яка славиться своїми дивними і не чесними сторіз і конкурсами, як наприклад фейки про шоу "Холостяк", народила свою першу дитину.
На своїй сторінці в Instagram, вона опублікувала безліч фотографій зі своїх пологів, щоб ніхто вже точно не пропустив "важливу" новину. Крім того, тепер усі підписники Верби знають, що у неї не сталося відкриття під час пологів і лікарі ухвалили рішення робити кесареве.
Верба публікувала фото під час пологів, а також після них. Пізніше вона запостила фото новонародженої доньки та її параметри при народженні.
Хто така Юлія Верба
Юлія Верба - українська блогерка з Івано-Франківська, яка часто потрапляє в скандальні ситуації. Наприклад, нещодавно Юлю захейтили за купівлю третьої квартири, дорогого Мерседеса.
Крім того, її звинувачували в тому, що вона передала на фронт старі автомобілі, не придатні для служби.
Верба часто постить фейки на своїх сторінках, зокрема з останнього - фейк про шоу "Холостяк".
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред писав про те, що якась скандальна блогерка Юлія Верба, яка також хвалиться лакшері-покупками, потрапила в скандал. Її звинуватили в тому, що вона передала на фронт непридатні автомобілі.
Нагадаємо, раніше молода блогерка потрапила в скандал із купівлею лакшері авто. На своїй сторінці в Instagram молода жінка хвалилася покупкою, яку багато хто з її передплатників вважав не на часі.
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