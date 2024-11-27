Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Народився мертвим: Кіркоров видав особистий секрет і розповів про приниження матері

Олена Кюпелі
27 листопада 2024, 08:29
235
Путініст Кіркоров розповів, що він народився абсолютно мертвим.
Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров народився мертвий/ колаж: Главред, фото: facebook.com, Філіп Кіркоров

Ви дізнаєтеся:

  • Як рідна мати принижувала Кіркорова
  • Яким він народився
  • Що трапилося потім

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує страшне терористичне вторгнення РФ в Україну, зробив несподіване зізнання.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, виявилося, що боягузливий і малодушний "король" російської естради народився... мертвим. мертвим.

відео дня

"А ви знаєте, що я мертвим народився? Так. Пуповина навколо шиї обмоталася. На світ з'явився не дихаючи. А потім - зітхання...", - розповів він.

Він також додав, що його перелякані батьки оточили його неймовірною турботою. "Стільки любові обрушилося на мене. Так мене чекали, так мною дорожили. Батьки, бабуся, тітки, дядьки. Я ж на півдні ріс, біля моря. Сім'я, дім, сонце і дуже багато любові", - зізнається путініст.

До речі, Кіркоров називає себе "два метри краси" і згадує, як його принижувала мати. "Іноді я ображався на батьків. У 21 рік, коли до мене прийшла популярність і я зловив зіркову хворобу, мене заземлювала одна мамина фраза. Одного разу ми з нею прийшли на зйомки в Останкіно, тут же мене оточили шанувальниці. І я можу їх зрозуміти - два метри такої краси! Я тоді тільки почав "виходити у світ" - обмін посмішками, компліменти, зізнання... І раптом я чую командний мамин голос: "Спину випрямив!" Мама часто спускала мене з небес на землю", - додає він.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, Філіп Кіркоров отримав заборону на в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".

А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.

Вас також може зацікавити:

Хто такий Філіп Кіркоров?

Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Філіп Киркоров новини шоу бізнесу
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Байден в останні хвилини попросив у Конгресу 24 млрд доларів для України - ЗМІ

Байден в останні хвилини попросив у Конгресу 24 млрд доларів для України - ЗМІ

09:45Світ
Київщина була під ударом дронів: що відомо про наслідки російської атаки

Київщина була під ударом дронів: що відомо про наслідки російської атаки

09:29Україна
Заморожування війни є найреалістичнішим сценарієм, але це не влаштує ні Київ, ні Москву – Розумний

Заморожування війни є найреалістичнішим сценарієм, але це не влаштує ні Київ, ні Москву – Розумний

09:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Шольц заговорив про надання ЗСУ ракет Taurus: яке рішення прийняли у Німеччині

Шольц заговорив про надання ЗСУ ракет Taurus: яке рішення прийняли у Німеччині

Притягнете до себе біди: що не можна брати в руки 27 листопада - прикмети

Притягнете до себе біди: що не можна брати в руки 27 листопада - прикмети

Газпром ухвалив рішення щодо транзиту газу через Україну - Reuters

Газпром ухвалив рішення щодо транзиту газу через Україну - Reuters

"Гарна новина для ЗСУ": відомі наслідки удару ATACMS по аеродрому РФ - ЗМІ

"Гарна новина для ЗСУ": відомі наслідки удару ATACMS по аеродрому РФ - ЗМІ

"За будь-яку ціну": став відомий головний пріоритет Маска щодо війни в Україні

"За будь-яку ціну": став відомий головний пріоритет Маска щодо війни в Україні

Останні новини

09:56

Вночі лунали вибухи у Ростовській області: росіяни скаржаться на атаку дронів

09:45

Байден в останні хвилини попросив у Конгресу 24 млрд доларів для України - ЗМІ

09:29

Київщина була під ударом дронів: що відомо про наслідки російської атакиФото

09:27

Працює миттєво: чим розчинити накип у чайнику

09:24

Карта Deep State онлайн за 27 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Україна вдарить ATACMS по "жирних" цілях на території РФ, але не по Кримському мосту – СнєгирьовУкраїна вдарить ATACMS по «жирних» цілях на території РФ, але не по Кримському мосту – Снєгирьов
09:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 листопада (оновлюється)

09:01

"Потрібно впасти на дно": Ксенія Мішина розкрила свій секрет стрункості

09:00

Заморожування війни є найреалістичнішим сценарієм, але це не влаштує ні Київ, ні Москву – РозумнийВідео

08:54

Армія РФ за місяць окупувала територію України розміром із пів-Лондона - Reuters

Реклама
08:49

Росія може готувати наступ на Запоріжжя: військові розкрили ситуацію на фронті

08:29

Путініст Буйнов уперше вийшов на зв'язок після звісток, що він помирає від раку

08:29

Народився мертвим: Кіркоров видав особистий секрет і розповів про приниження матері

08:13

Червона помада і мереживо: розкішна Катерина Тишкевич поділилася гарячим фото

08:10

Думки Трампістів розійшлисяПогляд

07:57

Кремль проти "заморожування" лінії фронту: в ISW розкрили план РФ на області України

07:50

Армія РФ окупувала два населені пункти на Донбасі - DeepState

06:42

У Києві вночі збивали дрони: через атаку РФ постраждали люди

06:10

Казахстан підготував сюрприз усім на 2025 рікПогляд

05:50

Ребус для тих, у кого відмінний зір: треба за 5 секунд знайти двох дівчат

05:30

РФ "кошмарить" Україну тисячами дронів: тривожний сценарій нових обстрілів узимку

Реклама
05:00

Яке сьогодні свято 27 листопада 2024 року: що не можна робити жінкам у цей день

04:30

Чим відрізняються зображення чоловіка з собакою: треба знайти 3 відмінності за 17 секунд

04:00

Ядерна кнопка не страшна: чоловік підготувався до апокаліпсиса - що він придумав

03:31

Забудьте про каструлю: як за 5 хвилин приготувати листя капусти для голубців

03:02

"За будь-яку ціну": став відомий головний пріоритет Маска щодо війни в Україні

02:24

Трамп може піти на прямі переговори з Кім Чен Ином: що про це відомо

02:20

ATACMS не допоможуть припинити ракетний терор РФ: у чому причинаВідео

02:06

У ТЦК не був, а в Оберіг - потрапив: у Міноборони оголосили про нововведення

01:53

Який манікюр зробити взимку, щоб бути в тренді і виглядати дорого

01:10

Газпром ухвалив рішення щодо транзиту газу через Україну - Reuters

00:29

У Путіна вибухнули заявою щодо повернення Україні ядерної зброї

00:21

Країна під атакою потужної магнітної бурі, скоро почнеться ще одна

26 листопада, вівторок
23:40

"Наступ на Запоріжжя": у Зеленського розкрили плани окупантів

23:20

Як зменшити витрати бензину на автоматі: досвідчені водії про це не знали

23:11

Ведучий "Поля чудес" психанув і вибіг під час шоуВідео

22:54

"Є позитивний момент": чого чекати Україні від призначень Трампа - Загородній

22:42

США намагаються підсилити Україну перед можливими переговорами - Блінкен

22:21

Відома українська ведуча зробила публічне зізнання Потапу - деталі

22:17

Бійці ЗСУ вибили генерала Кім Чен Ина та офіцерів: деталі удару по Курщині

22:14

Пікантний смак, який сподобається усім: як правильно замаринувати цибулюВідео

Реклама
22:13

Ротару позбулася ще одного "вантажу", який пов'язував її з Росією

22:00

Рекордний удар по Україні та гучні заяви НАТО: головні новини України (дайджест)

21:56

Після зриву: зрадниця Лоліта скасувала концерти в РФ

21:37

"Я втратив зір": Елтон Джон повідомив про серйозну проблему зі здоров'ям

21:17

Оновлений графік вимкнення світла на 27 листопада: обмежень буде меншеФото

20:57

Григорій Решетник заговорив про розлучення з дружиною - деталі

20:54

Дорослі копії Бреда Пітта: двійнят Джолі підловили на прогулянці

20:53

Китай за крок від готовності напасти на Тайвань: на Заході зробили заяву

20:35

В США визнали, що Україну можуть примусити до перемовин з РФ - The Washington Post

20:35

1200 кілометрів до України: у РФ скаржаться на нібито атаку дронів у Башкортостані

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняКоли колядують, щедрують і посівають в УкраїніЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського Різдва
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти