Народився мертвим: Кіркоров видав особистий секрет і розповів про приниження матері

Путініст Кіркоров розповів, що він народився абсолютно мертвим.

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Філіп Кіркоров народився мертвий/ колаж: Главред, фото: facebook.com, Філіп Кіркоров

Ви дізнаєтеся:

Як рідна мати принижувала Кіркорова

Яким він народився

Що трапилося потім

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує страшне терористичне вторгнення РФ в Україну, зробив несподіване зізнання.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, виявилося, що боягузливий і малодушний "король" російської естради народився... мертвим. мертвим.

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"А ви знаєте, що я мертвим народився? Так. Пуповина навколо шиї обмоталася. На світ з'явився не дихаючи. А потім - зітхання...", - розповів він.

Він також додав, що його перелякані батьки оточили його неймовірною турботою. "Стільки любові обрушилося на мене. Так мене чекали, так мною дорожили. Батьки, бабуся, тітки, дядьки. Я ж на півдні ріс, біля моря. Сім'я, дім, сонце і дуже багато любові", - зізнається путініст.

До речі, Кіркоров називає себе "два метри краси" і згадує, як його принижувала мати. "Іноді я ображався на батьків. У 21 рік, коли до мене прийшла популярність і я зловив зіркову хворобу, мене заземлювала одна мамина фраза. Одного разу ми з нею прийшли на зйомки в Останкіно, тут же мене оточили шанувальниці. І я можу їх зрозуміти - два метри такої краси! Я тоді тільки почав "виходити у світ" - обмін посмішками, компліменти, зізнання... І раптом я чую командний мамин голос: "Спину випрямив!" Мама часто спускала мене з небес на землю", - додає він.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, Філіп Кіркоров отримав заборону на в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".

А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.

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Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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