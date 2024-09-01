36-річна зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" народила первістка

Мей Вітман уже розкрила стать та ім'я малюка, а також показала його перше фото.

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Мей Вітман новини - Мей Вітман народила сина / колаж: Главред, фото: instagram.com/mistergarf

Американська акторка серіалів, кіно і дубляжу Мей Вітман у травні шокувала новиною про те, що готується стати матір'ю. 36-річна артистка мало розповідає про своє особисте життя, але такий сюрприз вона просто не могла приховати.

Тепер же стало відомо, що наприкінці серпня Вітман народила сина. Хлопчика назвали Майлзом на честь близького друга акторки та її партнера по зйомках у серіалі "Батьки" Майлза Гейзера.

Мей вирішила не розкривати особистість батька її первістка, проте чоловік, судячи з усього, був поруч з зіркою під час пологів. Перше фото малюка Майлза з'явилося на сторінці Вітман в Instagram.

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На знімку чоловіча рука, ймовірно, тата дитини, підтримує його крихітну ніжку. "Не хочу здатися Бібером, але я теж щойно народила - сина Майлза. Відтоді, як ми почули перший крихітний звук з його малесенького ротика, ми були просто зачаровані. Він найдобріший, найласкавіший, найрозумніший, найкумедніший малюк і наш найкращий друг. Ми безмежно вдячні йому за те, що він обрав нас своїми батьками. Ми такі щасливі", - підписала зворушливий кадр артистка.

Мей Вітман новини - Мей Вітман народила сина / instagram.com/mistergarf

Що таке "Відчайдушні домогосподарки"? Відчайдушні домогосподарки - американський телесеріал виробництва ABC Studios. Його знімали з 2004 по 2012 рік - за цей час вийшло 180 серій (8 сезонів). В основі сюжету - життя чотирьох подруг-домогосподарок в американському передмісті. Голос за кадром належить їхній п'ятій подрузі, яка на початку історії вчинила самогубство. Вона ж є оповідачем про пригоди головних героїнь.

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Раніше 68-річного Мела Гібсона папараці "спіймали" з подругою, яка молодша за п'ятьох із його дев'яти дітей, письменницею Розаліндою Росс. Познайомилася пара 10 років тому, коли їй було 24 роки.

Також пуерто-риканський співак Рікі Мартін показав рідкісні фото малюків від ексчоловіка. Під час розлучення зі шведсько-сирійським художником Джваном Йосефом опіка над їхніми спільними дітьми була порівну розділена.

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