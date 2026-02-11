"Вирвалося": Руслана пояснила свою агітацію під час нацвідбору за Lelѐka

Коротко:
- Руслана вважає, що її висловлювання прозвучало "недостатньо толерантно"
- Артистка прагнула "достукатися до всіх"
Член журі українського нацвідбору на "Євробачення 2026" співачка Руслана Лижичко пояснила, чому під час конкурсу вирішила агітувати глядачів голосувати за одну з фіналісток конкурсу – співачку Lelѐka. Коментар Руслани 10 лютого опублікований на Youtube-каналі організаторів українського нацвідбору.
Руслана вважає, що її висловлювання прозвучало "недостатньо толерантно".
"Ймовірно, я категорично це сказала. Ймовірно, з точки зору інших артистів це дійсно прозвучало недостатньо толерантно. Але коли у тебе є абсолютна впевненість і ти точно знаєш, що так має статися, ти будеш діяти рішуче і підеш навіть на такі категоричні фрази, хоча, чесно, це вирвалося з мене", – сказала артистка.
Вона додала, що прагнула "достукатися до всіх".
"Можливо, хтось не зможе оцінити саме цього учасника і відчути те, що відчула я, тому що її вібрації були біля мене дуже близько. Тому я зробила цей заклик. Ми точно знаємо, що в ефірі не можна закликати до насильства, до релігійних уподобань, ставитися нетолерантно до сексуальних меншин. Такого прямого формулювання ніде не фігурувало. Тому, в принципі, сказати, що я чітко юридично це порушила, ми не можемо", – додала Руслана.
Артистка підкреслила, що іноді можна використовувати категоричні фрази, щоб "донести людям свою рішучість".
