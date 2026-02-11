"Вирвалося": Руслана пояснила свою агітацію під час нацвідбору за Lelѐka

Артистка підкреслила, що іноді можна використовувати категоричні фрази, щоб "донести до людей свою рішучість".

Руслана пояснила свою агітацію під час нацвідбору за Lelѐka / колаж: Главред, фото: instagram.com, Руслана, instagram.com/leleka_music

Руслана вважає, що її висловлювання прозвучало "недостатньо толерантно"

Артистка прагнула "достукатися до всіх"

Член журі українського нацвідбору на "Євробачення 2026" співачка Руслана Лижичко пояснила, чому під час конкурсу вирішила агітувати глядачів голосувати за одну з фіналісток конкурсу – співачку Lelѐka. Коментар Руслани 10 лютого опублікований на Youtube-каналі організаторів українського нацвідбору.

"Ймовірно, я категорично це сказала. Ймовірно, з точки зору інших артистів це дійсно прозвучало недостатньо толерантно. Але коли у тебе є абсолютна впевненість і ти точно знаєш, що так має статися, ти будеш діяти рішуче і підеш навіть на такі категоричні фрази, хоча, чесно, це вирвалося з мене", – сказала артистка.

Вона додала, що прагнула "достукатися до всіх".

"Можливо, хтось не зможе оцінити саме цього учасника і відчути те, що відчула я, тому що її вібрації були біля мене дуже близько. Тому я зробила цей заклик. Ми точно знаємо, що в ефірі не можна закликати до насильства, до релігійних уподобань, ставитися нетолерантно до сексуальних меншин. Такого прямого формулювання ніде не фігурувало. Тому, в принципі, сказати, що я чітко юридично це порушила, ми не можемо", – додала Руслана.

Артистка підкреслила, що іноді можна використовувати категоричні фрази, щоб "донести людям свою рішучість".

Leleka, Лелека / інфографіка: Главред

Про особу: Руслана Лижичко Руслана Лижичко або мононімно Руслана - українська співачка, музичний продюсер, автор-виконавець. Народна артистка України (2004). Переможниця музичного конкурсу Євробачення-2004.

