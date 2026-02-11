Рус
"Вирвалося": Руслана пояснила свою агітацію під час нацвідбору за Lelѐka

Віталій Кірсанов
11 лютого 2026, 15:05
Артистка підкреслила, що іноді можна використовувати категоричні фрази, щоб "донести до людей свою рішучість".
Руслана пояснила свою агітацію під час нацвідбору за Lelѐka
Руслана пояснила свою агітацію під час нацвідбору за Lelѐka / колаж: Главред, фото: instagram.com, Руслана, instagram.com/leleka_music

Коротко:

  • Руслана вважає, що її висловлювання прозвучало "недостатньо толерантно"
  • Артистка прагнула "достукатися до всіх"

Член журі українського нацвідбору на "Євробачення 2026" співачка Руслана Лижичко пояснила, чому під час конкурсу вирішила агітувати глядачів голосувати за одну з фіналісток конкурсу – співачку Lelѐka. Коментар Руслани 10 лютого опублікований на Youtube-каналі організаторів українського нацвідбору.

Руслана вважає, що її висловлювання прозвучало "недостатньо толерантно".

"Ймовірно, я категорично це сказала. Ймовірно, з точки зору інших артистів це дійсно прозвучало недостатньо толерантно. Але коли у тебе є абсолютна впевненість і ти точно знаєш, що так має статися, ти будеш діяти рішуче і підеш навіть на такі категоричні фрази, хоча, чесно, це вирвалося з мене", – сказала артистка.

Вона додала, що прагнула "достукатися до всіх".

"Можливо, хтось не зможе оцінити саме цього учасника і відчути те, що відчула я, тому що її вібрації були біля мене дуже близько. Тому я зробила цей заклик. Ми точно знаємо, що в ефірі не можна закликати до насильства, до релігійних уподобань, ставитися нетолерантно до сексуальних меншин. Такого прямого формулювання ніде не фігурувало. Тому, в принципі, сказати, що я чітко юридично це порушила, ми не можемо", – додала Руслана.

Артистка підкреслила, що іноді можна використовувати категоричні фрази, щоб "донести людям свою рішучість".

Leleka, Лелека
Leleka, Лелека / інфографіка: Главред

Член журі українського Національного відбору на Євробачення-2026 Руслана назвала свою фаворитку конкурсу. Під час ефіру відбору Руслана закликала відправити учасницю Lelѐka на пісенний конкурс.

Переможниця Національного відбору на Євробачення-2026 Lelѐka відповіла на критику своєї конкурсної пісні "Ridnym" і заявила, що не вибирала її особисто. У мережі почали критикувати трек виконавиці за те, що він демонструє занадто світлий і правильний образ нашої країни. Lelѐka зізналася, що подавала на Нацвідбір кілька пісень, в тому числі і з більш темним звучанням, яке краще відповідає українським реаліям. Однак такий варіант не сподобався команді конкурсу - його назвали депресивним і незрозумілим аудиторії.

Про особу: Руслана Лижичко

Руслана Лижичко або мононімно Руслана - українська співачка, музичний продюсер, автор-виконавець. Народна артистка України (2004). Переможниця музичного конкурсу Євробачення-2004.

