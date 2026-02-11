Позбулася "милиць": актриса Тишкевич розповіла про важливе рішення

Одна з найкрасивіших актрис України розповіла про свої тригери.

Катерина Тишкевич розповіла про своє рішення / колаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Українська відома актриса Катерина Тишкевич, яка тривалий час страждає від хронічних головних болів, повідомила про те, що прийняла важливе рішення.

Про це актриса написала на своїй сторінці в Instagram. За словами актриси, вона зважилася на деякі заходи, щоб підтримати своє здоров'я. Вона каже, що в 2025 році з її життя пішов "айкос" (система для куріння стіків - авт.).

Катерина Тишкевич поділилася особистим/ instagram.com/kateryna__tyshkevych

"У 2025 році з мого життя нарешті пішов Айкос і навіть келих чогось алкогольного, тобто будь-які інтоксикації. З огляду на наявність хронічного больового синдрому і підвищену тривожність, я дуже навіть молодець, що позбулася цих милиць", - розповідає Тишкевич.

Вона також додала, що це були тригери, які насправді тільки погіршували її стан.

Катерина Тишкевич розповіла про свої тригери / Фото Instagram/tyshkevich

Про особу: Катерина Тишкевич Катерина Тишкевич - українська актриса кіно і телебачення, телеведуча. Актриса почала зніматися в 2013 році в телесеріалах, як правило, в епізодичних ролях, після чого кар'єра Тишкевич пішла вгору. Всього у Катерини Тишкевич понад 40 робіт у ряді проектів, серед яких ролі в таких серіалах, як "Безсмертник", "Депутатики", "Аметистова сережка", "Селяві" та інші. Крім цього, успіх і популярність Катерині Тишкевич принесли ролі Катерини/Марії Богданової в "Ніщо не трапляється двічі", де вона зіграла двох героїнь: матір і дочку, і роль акушера-гінеколога в серіалі "Жіночий лікар". Як розповідала актриса в інтерв'ю, для ролі акушера-гінеколога в "Жіночому докторі" вона консультувалася з мамою і у неї зникла фобія тримати на руках немовлят.

7 лютого 2019 року актриса вийшла заміж за актора Валентина Томусяка, з яким познайомилася на зйомках серіалу "Безсмертник".

