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"Чому ви такі сліпі?": Різ Візерспун зганьбилася рекламою російської культури

Анна Підгорна
2 грудня 2024, 01:30
246
У Мережі намагаються достукатися до "білявки в законі", щоб ти схаменулася і не прославляла агресора.
Різ Візерспун
Різ Візерспун розкритикували за рекламу книги про російську балерину / колаж: Главред, фото: instagram.com/reesewitherspoon, ua.depositphotos.com

Короткий зміст:

  • Різ Візерспун підтримувала Україну у війні з країною-агресором у 2022 році
  • Зараз акторка в соцмережах захоплюється книгою про російську балерину, культуру та ін.
  • У коментарях багато хто звернувся до Візерспун із нагадуванням про те, що рф останні три роки робить із нашою країною

Американська акторка, продюсерка і письменниця Різ Візерспун 24 лютого 2022 року у своєму блозі в Х підтримала Україну. "Молюся за українців. Молюся за всю Європу. Молюся за наш світ", - написала вона.

Однак за майже три роки повномасштабної війни бажання "молитися" за майбутнє тих, хто щодня страждає від кровожерливого окупанта, в артистки вже згладилося. В Instagram Візерспун рекламує книгу південнокорейської письменниці Юхеа Кім, яка захоплюється російською культурою і відвідувала країну-агресора після лютого 2022 року.

відео дня

"City Of Night Birds" (Місто нічних птахів - прим. редактора), книга написана Кім, описує пригоди російської балерини, хрест на кар'єрі якої поставила аварія. Акторка опублікувала відео, в якому з благоговінням слухає аудіоверсію твору Юхеа Кім, поки прикрашає печиво.

"Ця історія змусила мене замислитися над тим, як ми долаємо невдачі та заново визначаємо, що дійсно важливо", - написала захоплена Різ Візерспун.

У коментарях користувачі нагадали зірці про те, що російська культура, яку вона рекламує на широку аудиторію, сьогодні є синонімом жорстокого агресора, який уже майже три роки методично намагається винищити український народ. "Овва, книжка про російську культуру. Так "цікаво"! Російська культура - це вбивства, смерть, тортури, терор. Ви це знаєте? Вам є до цього діло?", "Ганьба. Прославляння російської культури. Абсолютна глухота до того, що відбувається у світі", "Приїжджайте в Україну і прочитайте її в бомбосховищі. Ви відчуєте всю красу російської культури", "Ого! Яка "чудова" ідея - вихваляти російську культуру, в той час як Росія посилає ракети в Україну. Величезне розчарування", "Дорогі американці, будь ласка, зрозумійте, що танки і ракети йдуть за російською культурою і російським балетом", "Чому ви такі сліпі? Приїжджайте в Україну, щоб повною мірою захопитися подвигами Росії!" - пишуть акторці обурені читачі.

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Раніше Главред розповідав, чому перестали спілкуватися дві колишні дружини Бена Аффлека - акторка Дженніфер Гарнер і співачка Дженніфер Лопес, які зблизилися на тлі стосунків з актором.

Також відома австралійська топ-модель Ель Макферсон зізналася у важкій залежності - у своїх мемуарах вона розповіла, як "заливала" тривожність, страхи і комплекси алкоголем до відключки.

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Хто така Різ Візерспун?

Різ Візерспун - американська акторка та продюсерка. Найбільш відома роллю Елль Вудс у серії фільмів "Білявка в законі". Володарка премій "Оскар", "Золотий глобус", BAFTA і премії Американської Гільдії кіноакторів у категорії "Найкраща акторка".

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