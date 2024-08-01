"Білявка в законі" Різ Візерспун завела роман через рік після розлучення - ЗМІ

Голлівудська зірка знайшла собі перспективного чоловіка, який старший за неї на 8 років.

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Різ Візерспун новини - у Візерспун роман з фінансистом Олівером Хаарманном / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У березні 2023 року американська акторка Різ Візерспун оголосила про розлучення зі своїм другим чоловіком, агентом Джимом Тотом, за кілька днів до їхньої 12-ої річниці весілля. Причиною були чергові "непримиренні розбіжності", у подробиці яких артистка вдаватися не стала.

Проте не планувала вона також довго оплакувати свій невдалий шлюб. Днями зірку Голлівуду папараці застукали під час побачення з Олівером Хаарманном - 56-річним розлученим німецьким фінансистом і партнером-засновником приватної інвестиційної компанії Searchlight Capital Partners, повідомляє Daily Mail.

Пару встигли сфотографувати під час прогулянки Нью-Йорком. Вони мило базікали, і Хаарманн виглядав справді зацікавленим "білявкою в законі".

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За плечима Різ Візерспун - два невдалі шлюби: з актором Раяном Філліппом (1999-2008) і з агентом Джимом Тотом. Також вона виховує трьох дітей: доньку Аву Елізабет Філліпп (нар. 9 вересня 1999 року), сина Дікона Різ Філліпп (нар. 23 жовтня 2003 року) і сина Теннессі Джеймса Тота (нар. 27 вересня 2012 року).

Різ Візерспун розпалює чутки про знайомства з фінансистом Олівером Хаарманном: Зірка "Блондинки в законі" вирушає на вечерю з новим чоловіком - через рік після розлучення з другим чоловіком Джимом Тотом https://t.co/OAgTcZmYwm - Daily Mail Australia (@DailyMailAU) July 30, 2024

Хто така Різ Візерспун? Різ Візерспун - американська акторка та продюсерка. Найбільш відома роллю Елль Вудс у серії фільмів "Білявка в законі". Володарка премій "Оскар", "Золотий глобус", BAFTA і премії Американської Гільдії кіноакторів у категорії "Найкраща акторка".

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