Скасовують концерти: путіністка Успенська вимушено терміново лягає на операцію

Любов Успенська змушена лягати на операцію через складну травму.

Любов Успенська опинилася на лікарняному ліжку / колаж: Главред, фото: facebook.com/lubauspenskaya/

Російська співачка Любов Успенська, яка яро підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну, скасувала всі майбутні концерти.

Як повідомляє російський пропагандистський телеграм-канал Mash, путіністка Успенська зламала руку і скасувала найближчі концерти та корпоративи.

За інформацією Mash, зрадниця України зламала руку. Повідомляється, що саме це стало причиною скасування заходу.

Представники артистки кажуть, що все зірвалося "з технічних причин". Однак співробітники майданчика повідомили, що зірка шансону не зможе вийти на сцену через проблеми зі здоров'ям.

Пропагандисти пишуть, що Успенській вставлять спеціальні швейцарські пластини в руку, яку вона зламала днями.

"Зараз лікарі готують артистку до операції. Вона переживає через те, що в неї залишиться великий шрам. За прогнозами лікарів, Любов Залманівна зможе повернутися до виступів уже через кілька днів після операції", - повідомило медіа.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що Успенська повідомила, що у неї зникла дочка - Тетяна Плаксіна. Успенська звернулася до голови Федерального проєкту з безпеки і боротьби з корупцією країни-окупанта Віталія Бородіна. Тетяну не можуть знайти вже другу добу.

Нещодавно московський суд повернув путіністці Любові Успенській її позов до Кіркорова на 10 млн рублів. До цього Успенська зажадала видалити всі публікації, в яких згадувалося інтерв'ю Кіркорова. Невдоволення у співачки викликали слова артиста про те, що вона "жебрачка", яка "виклянчує шмотки і подарунки".

Про персону: Успенська Любов Успенська - радянська, російська та американська співачка в жанрі шансон. Народилася, виросла і першу популярність, як артистка, здобула в Києві. Попри це активно підтримує РФ у війні з Україною. З 7 січня 2023 року внесена Україною до санкційних списків осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію території України".

