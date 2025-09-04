Вигнала: путіністка Успенська жорстко вчинила з донькою

Путіністка Любов Успенська вигнала свого потенційного зятя з дому.

Любов Успенська, Тетяна Плаксіна / колаж: Главред, фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Російська співачка Любов Успенська, яка яро підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну, підставила свою дочку Тетяну Плаксіну.

Як пишуть російські пропагандисти, дочка Успенської привела в будинок свого чоловіка, хлопця на ім'я Микита.

Незважаючи на захоплення Тані молодим чоловіком, її мамі він не сподобався. Артистка зізналася, що поклала край цим стосункам без майбутнього.

"Я його вигнала. Він їй не пара, не пара, не пара, не пара. Він не тягне ні на її рівень, ні на її інтелект, ні на що. Я бачила, що він їй ніби як подобається, але також я побачила, що він не тягне! Я сказала "до побачення" і просто показала йому на двері", - висловилася виконавиця.

Любов Успенська вигнала нареченого дочки/ Instagram

Успенська переконана, що Микита негативно впливав на Таню. Через нього вона перестала займатися саморозвитком, закинула все, чим жила останні роки - музику, поезію, літературу.

"Вона просто трошки розслабилася і не думала ні про що. Але я-то все бачу і не хочу в будинку того, хто буде тягнути Таню вниз або не давати їй поштовх для розвитку. У мене були такі мужики, які мене не заряджали. Це порожнє місце. Нам таке не треба", - додала путіністка.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що Успенська повідомила, що у неї зникла дочка - Тетяна Плаксіна. Успенська звернулася до голови Федерального проєкту з безпеки і боротьби з корупцією країни-окупанта Віталія Бородіна. Тетяну не можуть знайти вже другу добу.

Нещодавно московський суд повернув путіністці Любові Успенській її позов до Кіркорова на 10 млн рублів. До цього Успенська зажадала видалити всі публікації, в яких згадувалося інтерв'ю Кіркорова. Невдоволення у співачки викликали слова артиста про те, що вона "жебрачка", яка "виклянчує шмотки і подарунки".

Про персону: Успенська Любов Успенська - радянська, російська та американська співачка в жанрі шансон. Народилася, виросла і першу популярність, як артистка, здобула в Києві. Попри це активно підтримує РФ у війні з Україною. З 7 січня 2023 року внесена Україною до санкційних списків осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію території України".

